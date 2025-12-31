Language
    गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में बनेगा 100 बेड का क्रिटिकल केयर, जिम्स में खुलेगा पहला एआई क्लीनिक

    By Tripathi Aditya Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:24 PM (IST)

    गाजियाबाद में 2026 तक 100 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेगा, जिससे गंभीर मरीजों को लाभ मिलेगा। जिम्स में पहला एआई क्लीनिक खुलेगा। गौतमबुद्ध नगर में हाई ...और पढ़ें

    गाजियाबाद में नववर्ष 2026 में हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मरीज लेंगे।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में जिला एमएमजी अस्पताल में 100 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लाग बन रहा है। इसके मार्च 2026 तक बनने की उम्मीद है। इससे आइसीयू की सुविधा भी होगी। इससे गंभीर मरीजों को लाभ मिलेगा। अभी गंभीर मरीजों को यहां जीटीबी अस्पताल या फिर मेरठ रेफर कर दिया जाता है। इसके अलावा 200 बेड का टीबी अस्पताल के निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

    चार संयुक्त अस्पताल, दो महिला अस्पताल, मुरादनगर सीएचसी और लोनी के संयुक्त अस्पताल में वर्ष 2026 में माड्यूलर ओटी बनेंगी । गौतमबुद्ध नगर में मरीजों को नए वर्ष में हाईटेक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य विभाग, ईएसआइसी अस्पताल व चाइल्ड पीजीआइ के प्रबंधकों ने विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सक की नियुक्ति के साथ-साथ जांच की सुविधाएं शुरू कराने की योजना है।

    वहीं जिम्स में पहला एआई क्लीनिक खुलने जा रहा है। जिला अस्पताल में कलर डोपलर मशीन से मरीजों की एडवांस्ड तकनीकी पर अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण होगा।

    जिला अस्पताल प्रबंधन माइक्रोस्कोप मशीन से कान के फटे परदे की सर्जरी शुरू करने की तैयारी में है। चाइल्ड पीजीआई में नए टावर में डेंटल और बायोकेमेस्ट्री विभाग शिफ्ट होंगे। यहां कैथलैब शुरू करने की भी तैयारी है। जिम्स में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डिजिटल एक्स-रे, एडिशनल सिटी स्कैन लैब की सौगात दी। यही नहीं, शासन से जिम्स को आठ सुपर स्पेशियलिटी, रोबोटिक सर्जरी, कार्डियोलाजी विभाग की अनुमति दी गई।

    उधर, हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग ने नए साल में लोगों को दो नई सुविधा देने की तैयारी की है। इनके लिए प्रपोजल बनकर शासन को चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन दोनों प्रपोजल को स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। अब बजट स्वीकृति के बाद इन पर कार्य आरंभ हो जाएगा। यह दोनों यूनिट कैंसर डे केयर और बच्चों के लिए डीआइसी यूनिट जिला अस्पताल में तैयार की जाएगी। इनके लिए सीएमओ ने वार्ड चिन्हित करके रिपोर्ट शासन को भेज दी है।

     