हापुड़ में नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, लंबित मांगों को लेकर EO कार्यालय का किया घेराव
हापुड़ नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 2016 के एरियर और 80 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि न होने पर अधिशासी अधिकारी कार्याल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हापुड़। वर्ष 2016 का एरियर व 80 वर्ष के कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि न होने से परेशान नगर पालिका परिषद के सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के पदाधिकारी व सदस्यों का बृहस्पतिवार को गुस्सा फूट गया। उन्होंने नगर पालिका परिसर में पहुंचकर अधिशासी अधिकारी कार्यालय का घेराव कर लिया।
इस दौरान उन्होंने तत्काल मांगों को पूरा करने के लिए मांग की है। इस दौरान अधिशासी अधिकारी व पदाधिकारियों और सदस्यों की जमकर नोकझोंक हुई। सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के पदाधिकारी समस्या का समाधान न होने से परेशान होकर बृहस्पतिवार की दोपहर नगर पालिका परिसर में पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले अधिशासी अधिकारी कार्यालय का घेराव किया।
संघ के मंत्री कृष्ण अवतार गुप्ता व अध्यक्ष भोपाल सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्त को 1 जनवरी 2016 स 15 दिसंबर 2016 तक का एरियर नहीं मिल पाया है। जिसके कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 80 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के पेंशन की वृद्धि नहीं हो पाई है।
ऐसे में वृद्धों को अपना उपचार कराने को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इन मांगों को पूरा कराने को लेकर कई बार नगर पालिका में संघ के पदाधिकारी व सदस्य आकर अधिकारियों से वार्ता कर चुके हैं। लेकिन अब तक केवल आश्वासन के अलावा समस्या का समाधान नहीं हो सका है।
जल्द समाधान न होने पर धरने की दी चेतावनी
उन्होंने जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान कराने के लिए मांग की है। उन्होंने समस्या का समाधान न होने पर जल्द ही नगर पालिका परिसर में धरना देने के लिए चेतावनी दी है। इश दौरान जलपाल सिंह, सुरेंद्र शर्मा कृष्ण गोपाल, अनिल कुमार, केशव कुमार, विजय पाल, अनिल शर्मा आदि उपस्थित रहे।
अधिशासी अधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों को शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे फिर से बुलाया गया है। उनसे एक बार फिर से वार्ता की जाएगी। समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराया जाएगा।
