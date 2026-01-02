Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हापुड़ में सड़क सुरभा माह का शुभारंभ, जीरो फेटेलिटी लक्ष्य के साथ यातायात नियमों की सख्ती

    By Mukul Mishra Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:30 AM (IST)

    हापुड़ में संभागीय परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभियान शुरू किया है। इसका लक्ष्य सड़क हादसों में कमी लाकर 'जीरो फेटेलिटी' हासिल करना है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    रैली को हरी झंड़ी दिखाकर रवाना करते एसपी। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए संभागीय परिवहन विभाग द्वारा बृहस्पतिवार से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभियान का शुभारंभ हो गया। अभियान के दौरान अधिकारी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कराकर लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करेंगे। जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक सड़क सुरक्षा से संबंधित लोगों को जानकारियां दी जाएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभियान का शुभारंभ एसपी ज्ञानंजय सिंह, एडीएम संदीप कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे आदि ने प्रचार प्रसार गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर किया। ज्ञानंजय सिंह ने कहा कि सड़कों का निर्माण होने से आवागमन तो सुगम हुआ है, लेकिन हादसों से लोगों की असमय मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है।

    इसमें कमी लाने के लिए जरूरी है कि लोग यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। इसी को ध्यान में रखते हुए सड़क सुरक्षा माह अभियान का सफल होना बेहद आवश्यक है।

    यह भी पढ़ें- मुठभेड़ में 20 हजार के इनामी गैंगस्टर को लगी गोली, हापुड़ पुलिस को ऐसे मिली सफलता

    एआरटीओ प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे ने बताया कि शासन ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को जीरो फेटेलिटी माह के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत राज समेत सभी संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

    पहले दिन रोडवेज बस अड्डे पर विशेष आयोजन कर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरूआत की गई है। एक माह तक चलने वाले अभियान की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। शासन की मंशा के अनुरूप यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती की जाएगी। दूसरे सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक सख्त प्रवर्तन कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

    सड़क सुरक्षा की शपथ लेंगे विद्यार्थी

    जिला, तहसील, खंड व ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विभागों, शहरी निकायों, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ स्कूल, कालेज व अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी सड़क सुरक्षा की शपथ लेंगे। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरस्पीडिंग, लेन उल्लंघन, गलत दिशा में वाहन चलाने, हेलमेट व सीट-बेल्ट न पहनने, रिफ्लेक्टर टेप, फाग लाइट, बिना परमिट व बिना फिटनेस संचालित वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।