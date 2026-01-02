हापुड़ में सड़क सुरभा माह का शुभारंभ, जीरो फेटेलिटी लक्ष्य के साथ यातायात नियमों की सख्ती

जागरण संवाददाता, हापुड़। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए संभागीय परिवहन विभाग द्वारा बृहस्पतिवार से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभियान का शुभारंभ हो गया। अभियान के दौरान अधिकारी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कराकर लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करेंगे। जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक सड़क सुरक्षा से संबंधित लोगों को जानकारियां दी जाएंगी।

अभियान का शुभारंभ एसपी ज्ञानंजय सिंह, एडीएम संदीप कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे आदि ने प्रचार प्रसार गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर किया। ज्ञानंजय सिंह ने कहा कि सड़कों का निर्माण होने से आवागमन तो सुगम हुआ है, लेकिन हादसों से लोगों की असमय मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है।

पहले दिन रोडवेज बस अड्डे पर विशेष आयोजन कर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरूआत की गई है। एक माह तक चलने वाले अभियान की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। शासन की मंशा के अनुरूप यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती की जाएगी। दूसरे सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक सख्त प्रवर्तन कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।