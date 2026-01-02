हापुड़: बेटे ने जीवित पिता को मृत दिखाकर संपत्ति पर किया फर्जी बैनामा, कोर्ट के आदेश पर 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

केशव त्यागी, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक सौतेले पुत्र और उसकी पत्नी ने जीवित पिता को मृत घोषित करके उसकी संपत्ति पर फर्जी बैनामा करा लिया। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर पीड़ित पिता ने न्यायालय की शरण ली।

पीड़ित ने 29 जनवरी 2008 को किठौर रोड पर असौड़ा की सीमा से आगे 200 वर्ग गज का एक प्लाट अपनी दूसरी पत्नी वसीला के नाम खरीदा था। स्टांप ड्यूटी में छूट और पत्नी को खुश रखने के लिए यह फैसला लिया गया था।

बच्चों को गिफ्ट डीड के तहत दिया प्लाट वसीला की मौत 31 जनवरी 2025 को हो गई। मौत के बाद वसीला ने प्लाट पर बने तीन हिस्सों वाले मकान को मौखिक रूप से गिफ्ट डीड के तहत बच्चों को दे दिया था, जिसे जमील और खलील ने स्वीकार कर लिया। वर्तमान में मकान के एक हिस्से में पीड़ित रहता है, बीच वाले हिस्से में सौतेला बेटा खलील अपनी पत्नी फातमा और बच्चों के साथ, जबकि पीछे के हिस्से में जमील अपने परिवार के साथ रहता है।