    हापुड़: बेटे ने जीवित पिता को मृत दिखाकर संपत्ति पर किया फर्जी बैनामा, कोर्ट के आदेश पर 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Keshav TyagiEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:47 PM (IST)

    हापुड़ के बाबूगढ़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक सौतेले बेटे और उसकी पत्नी ने जीवित पिता को मृत घोषित कर संपत्ति का फर्जी बैनामा करा ...और पढ़ें

    Hero Image

    हापुड़ में जीवित पिता को मृत दिखाकर कराया फर्जी बैनामा। सांकेतिक तस्वीर

    केशव त्यागी, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक सौतेले पुत्र और उसकी पत्नी ने जीवित पिता को मृत घोषित करके उसकी संपत्ति पर फर्जी बैनामा करा लिया। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर पीड़ित पिता ने न्यायालय की शरण ली।

    अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सौतेले बेटे, उसकी पत्नी और चार अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव आरिफपुर उर्फ सरावनी के अख्तर ने बताया कि उसकी पहली पत्नी इंतजारी की मौत के बाद उसने वसीला से दूसरा निकाह किया था। पहली पत्नी से उनका एक बेटा जमील है, जबकि दूसरी पत्नी वसीला से तीन बेटियां और एक बेटा खलील है। सभी बच्चे विवाहित हैं।

    पीड़ित ने 29 जनवरी 2008 को किठौर रोड पर असौड़ा की सीमा से आगे 200 वर्ग गज का एक प्लाट अपनी दूसरी पत्नी वसीला के नाम खरीदा था। स्टांप ड्यूटी में छूट और पत्नी को खुश रखने के लिए यह फैसला लिया गया था।

    बच्चों को गिफ्ट डीड के तहत दिया प्लाट 

    वसीला की मौत 31 जनवरी 2025 को हो गई। मौत के बाद वसीला ने प्लाट पर बने तीन हिस्सों वाले मकान को मौखिक रूप से गिफ्ट डीड के तहत बच्चों को दे दिया था, जिसे जमील और खलील ने स्वीकार कर लिया। वर्तमान में मकान के एक हिस्से में पीड़ित रहता है, बीच वाले हिस्से में सौतेला बेटा खलील अपनी पत्नी फातमा और बच्चों के साथ, जबकि पीछे के हिस्से में जमील अपने परिवार के साथ रहता है।

    करीब छह महीने पहले उसे पता चला कि सौतेले बेटे खलील ने अपनी पत्नी फातमा, मोहल्ला शिवदयालपुरा के रहीस अहमद और गांव सलाई के आस मोहम्मद सहित अन्य लोगों की मदद से उसे मृत दिखाकर प्लाट पर बने मकान का फर्जी बैनामा (हिबानामा) अपने नाम करा लिया।

    जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो खलील और फातमा ने उन्हें छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी और थाने में शिकायती पत्र भी दे दिया।थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने खलील, फातमा सहित चार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।