    हापुड़ में चोरों का आतंक, फौजी के बंद मकान का ताला तोड़कर हजारों की नकदी और सामान चोरी; इलाके में दहशत

    By DHARAM PAL SINGH ARYAEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 12:34 PM (IST)

    हापुड़ की भोपाल कॉलोनी में एक फौजी के बंद मकान में चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर हजारों रुपये की नकदी और अन्य सामान चुरा लिया। फौजी रोहित ड् ...और पढ़ें

    हापुड़ में फौजी के घर चोरों का धावा। जागरण

    संवाद सहयोगी, बाबूगढ़(हापुड़)। थाना क्षेत्र की भोपाल कॉलोनी में चोरों ने एक बार फिर अपनी हरकत दिखाई है। बीती रात अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर हजारों रुपये की नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे सामने आई, जब पड़ोसियों ने मकान का ताला टूटा देखा।

    जानकारी के अनुसार, मेरठ आर्मी में तैनात फौजी रोहित अपनी ड्यूटी पर हैं, जबकि उनकी पत्नी टीना रानी दो बच्चो को लेकर दो दिन पहले अपने मायके गांव जैतपुर चली गई थीं। इस कारण मकान पर दो दिनों से ताला लगा हुआ था। चोरों ने मौका देखकर मुख्य द्वार का ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। उन्होंने अलमारी को खंगाला, कपड़े और अन्य सामान बिखेर दिया तथा नकदी लेकर फरार हो गए।

    रात में पहरा देने को मजबूर हुए लोग 

    घटना की सूचना मिलते ही पड़ोसियों ने शोर मचाया, जिसे सुनकर चोर मौके से भाग निकले। यह मकान किराए पर लिया गया है। पीड़ित परिवार के वापस आने पर चोरी की पूरी जानकारी सामने आएगी। स्थानीय लोगों में चोरों के आतंक से दहशत का माहौल है। लोग रात में जागकर पहरा देने को मजबूर हैं।

    बाबूगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। क्षेत्र में चोरियों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

