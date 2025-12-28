हापुड़ में चोरों का आतंक, फौजी के बंद मकान का ताला तोड़कर हजारों की नकदी और सामान चोरी; इलाके में दहशत

रात में पहरा देने को मजबूर हुए लोग

घटना की सूचना मिलते ही पड़ोसियों ने शोर मचाया, जिसे सुनकर चोर मौके से भाग निकले। यह मकान किराए पर लिया गया है। पीड़ित परिवार के वापस आने पर चोरी की पूरी जानकारी सामने आएगी। स्थानीय लोगों में चोरों के आतंक से दहशत का माहौल है। लोग रात में जागकर पहरा देने को मजबूर हैं।

बाबूगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। क्षेत्र में चोरियों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।