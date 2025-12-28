हापुड़ में चोरों का आतंक, फौजी के बंद मकान का ताला तोड़कर हजारों की नकदी और सामान चोरी; इलाके में दहशत
हापुड़ की भोपाल कॉलोनी में एक फौजी के बंद मकान में चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर हजारों रुपये की नकदी और अन्य सामान चुरा लिया। फौजी रोहित ड् ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बाबूगढ़(हापुड़)। थाना क्षेत्र की भोपाल कॉलोनी में चोरों ने एक बार फिर अपनी हरकत दिखाई है। बीती रात अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर हजारों रुपये की नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे सामने आई, जब पड़ोसियों ने मकान का ताला टूटा देखा।
यह भी पढ़ें- हापुड़ में घने कोहरे के चलते पिकअप और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में घायल हुईं कार सवार महिला
जानकारी के अनुसार, मेरठ आर्मी में तैनात फौजी रोहित अपनी ड्यूटी पर हैं, जबकि उनकी पत्नी टीना रानी दो बच्चो को लेकर दो दिन पहले अपने मायके गांव जैतपुर चली गई थीं। इस कारण मकान पर दो दिनों से ताला लगा हुआ था। चोरों ने मौका देखकर मुख्य द्वार का ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। उन्होंने अलमारी को खंगाला, कपड़े और अन्य सामान बिखेर दिया तथा नकदी लेकर फरार हो गए।
December 28, 2025
रात में पहरा देने को मजबूर हुए लोग
घटना की सूचना मिलते ही पड़ोसियों ने शोर मचाया, जिसे सुनकर चोर मौके से भाग निकले। यह मकान किराए पर लिया गया है। पीड़ित परिवार के वापस आने पर चोरी की पूरी जानकारी सामने आएगी। स्थानीय लोगों में चोरों के आतंक से दहशत का माहौल है। लोग रात में जागकर पहरा देने को मजबूर हैं।
बाबूगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। क्षेत्र में चोरियों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।