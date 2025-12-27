हापुड़ में 795 परिवारों को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के प्रयास से शुक्रवार को जिले के 795 परिवारों के सदस्यों के चेहरों पर खुशी की लहर दौउ़ गई। इन परिवारों को अपने सपनों का घर प्रदान कर दिया गया। इनका चयन डूडा द्वारा दुर्बल आय वर्ग में किया गया था। इनको पिलखुवा के गांव खेड़ा में मैसर्स यूरेका बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग में आशियाना प्रदान किए गए। जल्द ही अन्य पात्रों को भी आवास आवंटित किए जाएंगे।

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण में शुक्रवार को दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के लिए फ्लैट को लेकर लक्की ड्रा निकाले गए। डूडा के द्वारा सौंपी गई पात्रों की सूची में से लोगों को लक्की ड्रॉ में शामिल किया गया। लकी ड्रॉ के जरिए निकले नाम शुक्रवार को 795 लाभार्थियों को ईडब्लूएस की श्रेणी में भवन का आवंटन हुआ है। पिलखुवा के गांव खेड़ा में मैसर्स यूरेका बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 956 दुर्बल आय वर्ग के बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया गया है। इसे लेकर डूडा की ओर से 1347 लोगों की पात्रता सूची सौंपी गई थी।