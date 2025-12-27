Language
    हापुड़ में 795 परिवारों को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

    By Dharampal Arya Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:58 PM (IST)

    हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के प्रयासों से 795 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिलखुवा के खेड़ा गांव में घर मिले। डूडा द्वारा दुर्बल आय ...और पढ़ें

    Hero Image

    लकी ड्रॉ में शामिल होने आए लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के प्रयास से शुक्रवार को जिले के 795 परिवारों के सदस्यों के चेहरों पर खुशी की लहर दौउ़ गई। इन परिवारों को अपने सपनों का घर प्रदान कर दिया गया।

    इनका चयन डूडा द्वारा दुर्बल आय वर्ग में किया गया था। इनको पिलखुवा के गांव खेड़ा में मैसर्स यूरेका बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग में आशियाना प्रदान किए गए। जल्द ही अन्य पात्रों को भी आवास आवंटित किए जाएंगे।

    हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण में शुक्रवार को दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के लिए फ्लैट को लेकर लक्की ड्रा निकाले गए। डूडा के द्वारा सौंपी गई पात्रों की सूची में से लोगों को लक्की ड्रॉ में शामिल किया गया।

    लकी ड्रॉ के जरिए निकले नाम

    शुक्रवार को 795 लाभार्थियों को ईडब्लूएस की श्रेणी में भवन का आवंटन हुआ है। पिलखुवा के गांव खेड़ा में मैसर्स यूरेका बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 956 दुर्बल आय वर्ग के बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया गया है। इसे लेकर डूडा की ओर से 1347 लोगों की पात्रता सूची सौंपी गई थी।

    इस सूची में शामिल लोगों को शुक्रवार को एचपीडीए के प्रीत विहार स्थित सामुदायिक केंद्र में बुलाया गया। जहां एक-एक कर श्रेणीवार लक्की ड्रा लोगों से निकलवाए गए।

    एचपीडीए के वीसी डॉ. नितिन गौड, एडीएम न्यायिक मोनिका सिंह, पीओ डूडा रेनू सिंह, सचिव अमित कादियान, अधीक्षण अभियंता राजकुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता विद्युत तेजवीर सिंह, सहायक अभियंता अजय सिंहल आदि मौजूद रहे।

    एहतियात के तौर पर पूरे लक्की ड्रा की वीडियोग्राफी कराई गई। साथ ही एलइडी के माध्यम से लक्की ड्रा को लेकर जानकारी दी गई। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरा लाइव प्रसारण लोगों को दिखाया गया।

    विभिन्न श्रेणियों में 795 लाभार्थियों को दुर्बल आय वर्ग के भवनों का आवंटन किया गया। लाभार्थियों को आगामी 29 दिसंबर को एचपीडीए कार्यालय में फार्म भरवाकर पात्रता का गहन परीक्षण कर आवंटन पत्र जारी किया जाएगा। शेष बचे 161 भवन में श्रेणीवार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इनका ड्रा रिक्त रह गया है। उन्हें अगली सूची में शामिल किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक पात्र परिवार को आशियाना उपलब्ध कराने को अभियान बनाकर कार्य किया जा रहा है। वही जल्द ही हरिपुर आवासीय योजना भी आरंभ होने जा रही है।

    - डॉ. नितिन गौड़- वीसी-एचपीडीए।