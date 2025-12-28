हापुड़ में घने कोहरे के चलते पिकअप और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में घायल हुईं कार सवार महिला

संवाद सहयोगी, बाबूगढ़। थाना क्षेत्र के बछलौता फ्लाईओवर के पास रविवार सुबह घने कोहरे के कारण एक सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में एक बोलेरो पिकअप और एक किया कार की टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार एक महिला को हल्की चोटें आईं। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के कीर्ति नगर निवासी सुनील अपनी बोलेरो पिकअप (रजि. नं. DL 1LAJ 4501) से दिल्ली से बिजनौर जा रहे थे। बछलौता के पास पिकअप का टायर फट गया, जिससे वाहन हाईवे पर खड़ा हो गया। यह भी पढ़ें- हापुड़ में 795 परिवारों को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इसी दौरान, मुरादाबाद जिले के जयंतीपुर निवासी इरफान की किया कार (रजि. नं. UP 21 DM 3101) पीछे से आ रही थी। घने कोहरे के कारण कार चालक को सड़क पर खड़ी बोलेरो दिखाई नहीं दी और जोरदार टक्कर हो गई।