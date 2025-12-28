Language
    हापुड़ में घने कोहरे के चलते पिकअप और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में घायल हुईं कार सवार महिला

    By DHARAM PAL SINGH ARYAEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:39 AM (IST)

    हापुड़ के बछलौता फ्लाईओवर के पास घने कोहरे के कारण एक सड़क हादसा हुआ। एक बोलेरो पिकअप का टायर फटने से वह हाईवे पर खड़ी थी, तभी पीछे से आ रही किया कार ...और पढ़ें

    हापुड़ में घने कोहरे के कारण बोलेरो पिकअप और कार की टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त वाहन। जागरण

    संवाद सहयोगी, बाबूगढ़। थाना क्षेत्र के बछलौता फ्लाईओवर के पास रविवार सुबह घने कोहरे के कारण एक सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में एक बोलेरो पिकअप और एक किया कार की टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार एक महिला को हल्की चोटें आईं। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

    जानकारी के अनुसार, दिल्ली के कीर्ति नगर निवासी सुनील अपनी बोलेरो पिकअप (रजि. नं. DL 1LAJ 4501) से दिल्ली से बिजनौर जा रहे थे। बछलौता के पास पिकअप का टायर फट गया, जिससे वाहन हाईवे पर खड़ा हो गया।

    इसी दौरान, मुरादाबाद जिले के जयंतीपुर निवासी इरफान की किया कार (रजि. नं. UP 21 DM 3101) पीछे से आ रही थी। घने कोहरे के कारण कार चालक को सड़क पर खड़ी बोलेरो दिखाई नहीं दी और जोरदार टक्कर हो गई।

    हादसे में किया कार में सवार सलमा पत्नी हाजी सरताज को मामूली चोटें आईं, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सामान्य कराया।

    थाना प्रभारी निरिक्षक मुनीष चौहान ने चालकों से कोहरे के मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि ऐसे मौसम में सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।

