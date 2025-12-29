हापुड़ में हाईवोल्टेज ड्रामा: आपसी विवाद के बाद नशे की हालत में पुलिस से भिड़े युवक, बुलंदशहर रोड पर लगा जाम

जागरण संवाददाता, हापुड़। बुलंदशहर रोड पर पेट्रोल पंप के सामने रविवार रात को साढ़े दस बजे जमकर हंगामा हुआ। शराबी युवकों ने बीच सड़क पर बाइक खड़ी करके राहगीरों से बदसलूकी शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची जदीद चौकी पुलिस की टीम के साथ भी युवकों ने मारपीट की और अपनी बाइक से टक्कर मारकर पुलिस की फैंटम को गिरा दिया। इस हंगामें के दौरान करीब आधा घंटा तक बुलंदशहर रोड पर जाम लगा रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीच सड़क करने लगे हंगामा सिटी थाना पुलिस के अनुसार कुछ युवक बुलंदशहर रोड पर बर्गर खाने आए थे। इस दौरान उनका वहां खड़े दूसरे युवकों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस पर दोनों ही पक्ष झगड़ा करते हुए बीच सड़क पर आ गए और बीच में बाइक लगाकर हंगामा करने लगे।

जदीद चौकी प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि रोड पर जाम लगने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवकों को हंगामा करने से रोका तो वह पुलिस से ही उलझ पड़े। इस दौरान अपनी बाइक की टक्कर से पुलिस की फैंटम को गिरा दिया। वहीं पुलिस टीम के साथ हाथपाई भी की गई।