    हापुड़ में हाईवोल्टेज ड्रामा: आपसी विवाद के बाद नशे की हालत में पुलिस से भिड़े युवक, बुलंदशहर रोड पर लगा जाम

    By Dharampal Arya Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:38 PM (IST)

    हापुड़ के बुलंदशहर रोड पर रविवार रात शराबी युवकों ने हंगामा किया। उन्होंने राहगीरों से बदसलूकी की और सड़क पर बाइक खड़ी कर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंच ...और पढ़ें

    पुलिस से उलझते हुए हंगामा करने वाले युवक। 

    जागरण संवाददाता, हापुड़। बुलंदशहर रोड पर पेट्रोल पंप के सामने रविवार रात को साढ़े दस बजे जमकर हंगामा हुआ। शराबी युवकों ने बीच सड़क पर बाइक खड़ी करके राहगीरों से बदसलूकी शुरू कर दी।

    सूचना पर पहुंची जदीद चौकी पुलिस की टीम के साथ भी युवकों ने मारपीट की और अपनी बाइक से टक्कर मारकर पुलिस की फैंटम को गिरा दिया। इस हंगामें के दौरान करीब आधा घंटा तक बुलंदशहर रोड पर जाम लगा रहा।

    बीच सड़क करने लगे हंगामा

    सिटी थाना पुलिस के अनुसार कुछ युवक बुलंदशहर रोड पर बर्गर खाने आए थे। इस दौरान उनका वहां खड़े दूसरे युवकों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस पर दोनों ही पक्ष झगड़ा करते हुए बीच सड़क पर आ गए और बीच में बाइक लगाकर हंगामा करने लगे।

    जदीद चौकी प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि रोड पर जाम लगने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवकों को हंगामा करने से रोका तो वह पुलिस से ही उलझ पड़े। इस दौरान अपनी बाइक की टक्कर से पुलिस की फैंटम को गिरा दिया। वहीं पुलिस टीम के साथ हाथपाई भी की गई।

    इस दौरान रोड पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। समझाने के बावजूद युवक सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए। सूचना पाकर कोतवाली नगर से अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा। पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पांच अन्य युवक भाग निकले। पकड़े गए युवक कोठीगेट क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनको शराब का ज्यादा नशा होने की आशंका में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है।

    200 गज दूर पहुंचने में लगे 30 मिनट

    जिस स्थान पर हंमागा हो रहा था, वह सिटी थाना पुलिस से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। उसके बावजूद सिटी थाना से अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचने में 30 मिनट का समय लग गया। तब तक जदीद चौकी के पुलिसकर्मियों से बदसलूकी और हाथापाई होती रही। यदि पुलिस टीम जल्दी पहुंच जाती तो सभी युवकों को पकड़ा जा सकता है।

