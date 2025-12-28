हापुड़ में यमदूत बनकर घूम रहे गन्ने से लदे वाहन, छीन रही लोगों की जिंदगी; कार्रवाई की उठी मांग

सतीश शर्मा, सिंभावली। लिंक रोड और हाईवे पर गन्ने के ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। वाहन चलाने वाले चालक दुर्घटना होते ही वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो जाते हैं। उसके बाद कुछ प्रभावशाली लोग अधिकारियों के पास पहुंच कर अपने-अपने परिचय देकर मामले पर रफा-दफा करने के लिए दवाब बनाते हैं। यही कारण है कि इन लोगों की मनमानी से दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।

गढ़-सिंभावली, बहादुरगढ़ और बाबूगढ़ क्षेत्र में लिंक मार्गो से लेकर हाईवे तक गन्ने के ओवरलोड वाहन यमदूत बनकर कर घूम रहे हैं। ये वाहन थाना चौकी और चेक पोस्टों के सामने से आसानी से निकलते हैं। सर्दी और घने कोहरे के कारण ऐसे वाहनों से हादसे का अंदेशा रहता है। रिफ्लेक्टर और लाल पट्टी बांधकर चलने के आदेश के बावजूद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं।

इसके अलावा संबंधित विभाग ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के नाम पर मात्र खानापूर्ति करता है। हाईवे पर चलने वाले वाहन चालक गन्नें के वाहनों को देखकर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर पास से निकलने में घबराते हैं। क्षेत्रीय लोगों में दुर्घटनाओं को बढ़ता देखकर रोष है, वही ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस और अधिकारियों की लाख कोशिशें के बाद भी ओवरलोड वाहनों पर रोक नहीं लग पा रही है।

पूर्व में ट्रैक्टर-ट्राला से हुई घटनाएं घटना नंबर एक- 27 दिसंबर 2025 को गन्ना यार्ड के सामने ट्रैक्टर-ट्राला के चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई है। वही, उसके बेटे का नाजुक हालत में इलाज चल रहा है।

घटना नंबर दो- 26 दिसंबर 2025 की रात को बक्सर रेगुलेटर के पास एक कार के ऊपर गन्ने ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया। जिसमें चार लोग गन्नें के नीचे दब गए थे।इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है। जबकि इसमें ट्रैक्टर और चालक को बदलने की चर्चा चल रही हैं।

घटना नंबर तीन- 26 जनवरी 2024 को सिखेड़ा गांव के निकट एक गन्ने से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया था। जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी। घटना नंबर चार- सात मार्च 2023 में गन्ना यार्ड के सामने एक ट्रक ने बाइक सवार होमगार्ड जवान को कुचल दिया था।उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई थी।