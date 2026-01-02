Language
    हापुड़ में पड़ोसियों ने घर में घुसकर मां-बेटी से छेड़छाड़ कर कपड़े फाड़े, जान से मारने की धमकी देकर फरार हुए आरोपी

    By Keshav TyagiEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:40 PM (IST)

    हापुड़ में पड़ोसियों ने एक घर में घुसकर मां-बेटी के साथ छेड़छाड़ की और उनके कपड़े फाड़ दिए। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की शिकायत ...और पढ़ें

    पड़ोसियों ने घर में घुसकर मां-बेटी से की छेड़छाड़। प्रतीकात्मक तस्वीर

    केशव त्यागी, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में कुछ आरोपितों ने घर में घुसकर एक महिला और उसकी युवती बेटी के साथ छेड़छाड़ कर दी। आरोपितों ने महिला के कपड़े फाड़ दिए। पुलिस से शिकायत पर हत्या की धमकी दी। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में महिला ने बताया कि इसके पड़ोस में रहने वाला अरुण यादव, उसके पुत्र अभिषेक यादव, मयंक यादव तथा शिवम यादव लंबे समय से पीड़ित और उसकी बेटी पर अश्लील फब्तियां कसते आ रहे हैं। विरोध करने पर आरोपितों पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

    दस दिसंबर को पीड़िता और उसकी बेटी घर पर थीं, तभी अरुण यादव सहित उसके तीनों बेटे एकजुट होकर जबरन उनके घर में घुस आए।

    आरोपियों ने कपड़े भी फाड़े

    आरोपितों ने दोनों के साथ मारपीट की, छेड़छाड़ की और कपड़े फाड़ दिए। शोर मचाने पर स्थानीय लोग और स्वजन मौके पर पहुंचे। जिन्हें देखकर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। मामले में पीड़िता तुरंत कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने पहुंची, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में मुकदमा दर्ज नहीं किया।

    इसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह को शिकायती पत्र सौंपा। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सभी नममजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जांच चल रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।