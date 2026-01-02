हापुड़ में पड़ोसियों ने घर में घुसकर मां-बेटी से छेड़छाड़ कर कपड़े फाड़े, जान से मारने की धमकी देकर फरार हुए आरोपी

केशव त्यागी, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में कुछ आरोपितों ने घर में घुसकर एक महिला और उसकी युवती बेटी के साथ छेड़छाड़ कर दी। आरोपितों ने महिला के कपड़े फाड़ दिए। पुलिस से शिकायत पर हत्या की धमकी दी। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

