हापुड़ में पड़ोसियों ने घर में घुसकर मां-बेटी से छेड़छाड़ कर कपड़े फाड़े, जान से मारने की धमकी देकर फरार हुए आरोपी
हापुड़ में पड़ोसियों ने एक घर में घुसकर मां-बेटी के साथ छेड़छाड़ की और उनके कपड़े फाड़ दिए। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की शिकायत ...और पढ़ें
केशव त्यागी, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में कुछ आरोपितों ने घर में घुसकर एक महिला और उसकी युवती बेटी के साथ छेड़छाड़ कर दी। आरोपितों ने महिला के कपड़े फाड़ दिए। पुलिस से शिकायत पर हत्या की धमकी दी। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में महिला ने बताया कि इसके पड़ोस में रहने वाला अरुण यादव, उसके पुत्र अभिषेक यादव, मयंक यादव तथा शिवम यादव लंबे समय से पीड़ित और उसकी बेटी पर अश्लील फब्तियां कसते आ रहे हैं। विरोध करने पर आरोपितों पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।
यह भी पढ़ें- हापुड़ में दो समुदायों के बीच मामूली विवाद में जमकर हुआ पथराव, कई लोग घायल; इलाके में तनाव
दस दिसंबर को पीड़िता और उसकी बेटी घर पर थीं, तभी अरुण यादव सहित उसके तीनों बेटे एकजुट होकर जबरन उनके घर में घुस आए।
आरोपियों ने कपड़े भी फाड़े
आरोपितों ने दोनों के साथ मारपीट की, छेड़छाड़ की और कपड़े फाड़ दिए। शोर मचाने पर स्थानीय लोग और स्वजन मौके पर पहुंचे। जिन्हें देखकर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। मामले में पीड़िता तुरंत कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने पहुंची, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में मुकदमा दर्ज नहीं किया।
यह भी पढ़ें- दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर हुई 67 मौतों का जिम्मेदार कौन? NHAI, चालक या कोई और...
इसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह को शिकायती पत्र सौंपा। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सभी नममजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जांच चल रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।