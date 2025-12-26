हापुड़ में मामूली विवाद पर जमकर चले लाठी डंडे, पड़ोसी ने रिवाल्वर तानकर दी धमकी; पुलिस ने दर्ज किया मामला
हापुड़ में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें लाठी डंडे चले और एक पड़ोसी ने रिवाल्वर निकालकर धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र अंतर्गत गांव अटूटा में 23 दिसंबर को दोपहर करीब 12 मारपीट, पथराव व रिवाल्वर तानने के मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गांव अटूटा के पीतम सिंह ने बताया कि 23 दिसंबर की दोपहर करीब 12 बजे राशन डीलर का ट्रक गांव में राशन वितरण के लिए आया था। ट्रक की चपेट में आकर उसके घर के सामने से गुजर रहे विद्युत केबल टूटू गए। इस पर पीड़ित ने ट्रक चालक से केवल टूटने की शिकायत की।
इसी बात पर पड़ोसी वीरेंद्र ने पीड़ित के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। जब पीड़ित की पुत्रवधु पिंकी ने इसका विरोध किया, तो वीरेंद्र का पुत्र आर्यन, रोहित और चीनू समेत कई लोग मौके पर जमा हो गए।
इसी बीच आरोपितों ने पीड़ित और पिंकी के साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित के घर पर ईंट-पत्थर फेंके। ऐसी बीच वीरेंद्र ने पीड़ित पर रिवाल्वर तान दी और गोली से उड़ाने की धमकी दी। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
मामले में पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप चौहान ने बताया कि मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
