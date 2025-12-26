हापुड़ में मामूली विवाद पर जमकर चले लाठी डंडे, पड़ोसी ने रिवाल्वर तानकर दी धमकी; पुलिस ने दर्ज किया मामला

इसी बीच आरोपितों ने पीड़ित और पिंकी के साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित के घर पर ईंट-पत्थर फेंके। ऐसी बीच वीरेंद्र ने पीड़ित पर रिवाल्वर तान दी और गोली से उड़ाने की धमकी दी। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

मामले में पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप चौहान ने बताया कि मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।