हापुड़ में किराए के विवाद ने लिया हिंसक रूप, मकान खाली करने को बोलने पर दंपति को पीटा; जान से मारने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कलेक्टर गंज में किराए के मकान को खाली करने की बात पर किरायेदारों ने मालिक दंपती के साथ घर में घुसकर मारपीट की। इतना ही नहीं दंपती को जान से मारने की धमकी दी। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोहल्ला कलेक्टर गंज की दीक्षा कक्कड़ ने बताया कि करीब एक साल पहले उसने अपना एक मकान मोहल्ले की ही नीटा बाटला, उनके बेटे मनू बाटला और उसकी पत्नी आशा बाटला को किराए पर दिया था।

बाद में मकान बेचने के लिए उन्होंने किरायेदारों से कई बार मौखिक रूप से मकान खाली करने को कहा, लेकिन वह नहीं माने। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी अटक गई। 24 दिसंबर 2025 की रात करीब साढ़े आठ बजे आरोपित नीटा बाटला, मनू बाटला और आशा बाटला उसके घर में घुस आए। उन्होंने सबसे पहले पीड़िता के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।

विरोध करने पर की मारपीट जब पति संजय कक्कड़ ने विरोध किया तो आरोपितों ने दंपती के साथ लात-घूंसे से मारपीट की। मारपीट के दौरान दीक्षा कक्कड़ के बाएं कान की बाली भी गिर गई। आरोपितों ने धमकी दी कि अगर फिर से मकान खाली करने की बात की तो अगली बार सिर्फ मारपीट नहीं, जान से मार देंगे।

शोर सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, तब आरोपित धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़िता ने 112 नंबर पर काल किया, लेकिन पुलिस पहुंचते-पहुंचते आरोपित भाग चुके थे। इस घटना के बाद उनका पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है।