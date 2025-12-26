हापुड़ में पड़ोसियों ने महिला के घर में घुसकर किया जानलेवा हमला, मां-बेटा गंभीर रूप से घायल; पुराना विवाद बना वजह﻿

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना देहात थाना क्षेत्र के प्रहलाद नगर में पुराने विवाद को लेकर हथियारों से लैस आरोपित एक महिला के घर में घुस गए। आरोपितों ने महिला और उसके स्वजन पर लाठी, डंडे, बाइक की चेन और राड से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में महिला का सिर और कान फट गया, जबकि उसके बेटे का हाथ टूट गया। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में प्रहलाद नगर के ओमकार सिंह ने बताया कि 20 दिसंबर 2025 को शाम करीब पौने छह बजे वह गाजियाबाद अपने काम पर गए थे। उसकी गैरमौजूदगी में पड़ोसी पुष्पा, कशिश, लच्छो , मोनिका, संगीता, रिंकू, तरण, लाला, शिवम और दीपक जबरन उसके घर में घुस गए।

आरोपितों ने उसकी पत्नी मंजू, बेटे चिराग, लवी तथा बेटी निधि पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपितों ने गाली-गलौज के साथ लाठी-डंडों से वार किए, जिससे मंजू का सिर और कान पर गंभीर चोट लगी और वह लहुलुहान हो गई।

विवाद बढ़ने पर पहुंचे स्थानीय लोग हमले में चिराग के हाथ की हड्डी भी टूट गई। विवाद होता देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। जिन्हें आता देखकर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। लोगों ने घायलावस्था में पत्नी और बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया। 23 दिसंबर को पीड़ित ने थाने में पहुंचकर तहरीर दी।