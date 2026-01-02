हापुड़ में किसान की पशुशाला में लगी आग, 5 गोवंशी सहित 6 पशु गंभीर रूप से झुलसे; हालत नाजुक

केशव त्यागी, हापुड़। थाना बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव अटूटा में एक किसान के घेर में बनी पशुशाला में बृहस्पतिवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग की चपेट में आने से पांच गोवंशी सहित छह पशु गंभीर रूप से झुलस गए। पशुओं की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है।

