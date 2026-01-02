Language
    हापुड़ में किसान की पशुशाला में लगी आग, 5 गोवंशी सहित 6 पशु गंभीर रूप से झुलसे; हालत नाजुक

    By Keshav TyagiEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:30 PM (IST)

    हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के अटूटा गांव में एक किसान की पशुशाला में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। इस घटना में पांच गोवंशी सहित छह पश ...और पढ़ें

    Hero Image

    हापुड़ में किसान के घर में बनी पशुशाला में लगी आग। जागरण

    केशव त्यागी, हापुड़। थाना बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव अटूटा में एक किसान के घेर में बनी पशुशाला में बृहस्पतिवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग की चपेट में आने से पांच गोवंशी सहित छह पशु गंभीर रूप से झुलस गए। पशुओं की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है।

    गांव अटूटा के किसान रणकेश ने बताया कि बृहस्पतिवार रात वह पशुओं को घेर में बनी पशुशाला में बांधकर स्वयं सोने चला गया था। देर रात के किसी समय अचानक पशुशाला में आग भड़क उठी। आग की लपटें देखकर उन्होंने शोर मचाया, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।

    हादसे से सदमे में परिवार, जांच जारी

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इसके बाद झुलसे पशुओं को बाहर निकाला गया। पशुपालन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल पशुओं का प्राथमिक उपचार शुरू किया।

    image

    हादसे के बाद जांच में जुटी पुलिस। जागरण

    आग लगने से पीड़ित परिवार सदमे में है और सभी का रो-रोकर बुरा हाल कर रहे हैं। बाबूगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।