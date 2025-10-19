Language
    हमीरपुर में दो सांड की लड़ाई में महिला की मौत, दीपावली पर खरीदारी करने आई थी बाजार

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 05:41 PM (IST)

    हमीरपुर के राठ कस्बे में दो सांडों की लड़ाई में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला अपने बेटे के साथ बाजार से खरीदारी करके लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद लोगों ने बेसहारा पशुओं को गोशाला में बंद करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, राठ(हमीरपुर)। राठ कस्बे के मल्हौवा रोड पर पशु बाजार के पास सड़क पर लड़ रहे दो सांड़ बाइक से टकरा गए। इस हादसे में बाइक पर बैठी एक महिला की सड़क पर गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं। वहीं इस घटना के बाद लोगों ने कस्बे में घूमने वाले बेसहारा मवेशियों को गोशालाओं में निरुद्ध करने की मांग की है। ताकि इस तरह की घटनाएं न हों।

    कोतवाली के मल्हौवा गांव निवासी 46 वर्षीय सुशीला पत्नी चरन सिंह अपने 20 वर्षीय पुत्र प्रमोद के साथ कस्बा राठ से खरीदारी कर वापस अपने गांव मल्हौवा जा रही थी। तभी रास्ते में मल्हौवा रोड पर सड़क पर लड़ रहे दो सांड़ उनकी बाइक से भिड़ गए। हादसे में बाइक पर सवार महिला सड़क पर गिरकर घायल हो गई। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सक ने घायल महिला को मेडिकल कालेज उरई रेफर कर दिया। जिसने इटायल गांव के पास दम तोड़ दिया। मृतका अपने पीछे पुत्र खेमचंद और प्रमोद, पुत्री गायत्री को छोड़ गई है। इस संबंध में नगर पालिका के वरिष्ठ लिपिक विजय बाबू ने बताया कि कस्बे में जितने बेसहारा मवेशी घूम रहे थे। वह गोशाला में बंद है। गांव के ही लोग कस्बे में मवेशी को छोड़ जाते हैं। कोतवाल अमित कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।