हमीरपुर में शराब पार्टी के बाद महिला की हत्या, अर्धनग्न हालत में मिला शव, दुष्कर्म की आशंका

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। Hamirpur murder: हमीरपुर में शराब पार्टी के बाद विधवा महिला की हत्या कर दी गई। गला कसकर हत्या के बाद आरोपितों ने उसका शव करीब सौ मीटर घसीटकर खेत में फेंक दिया। महिला का शव अर्धनग्न मिलने से दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी डा.दीक्षा शर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की है। मृतका के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने दो नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर एक आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

बेटे ने खोला हत्या का राज सदर कोतवाली के बरदहा गांव निवासी 35 वर्षीय विधवा महिला पति की मौत के बाद मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। मृतका के पिता ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया सोमवार की सुबह उसकी बेटी का शव संजय कुमार के खेत में पड़ा मिलने की उसे सूचना मिली। जिस पर वह मौके पर पहुंचा। जानकारी करने पर उसके नाती ने बताया कि रविवार की शाम करीब पांच बजे तीन लोग घर आए थे और उसकी मां को शराब पिलाने के लिए अपने साथ ले गए थे।