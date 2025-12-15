हमीरपुर में शराब पार्टी के बाद महिला की हत्या, अर्धनग्न हालत में मिला शव, दुष्कर्म की आशंका
Hamirpur murder: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक महिला की शराब पार्टी के बाद हत्या कर दी गई। महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला, जिससे दुष्कर्म की आश ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। Hamirpur murder: हमीरपुर में शराब पार्टी के बाद विधवा महिला की हत्या कर दी गई। गला कसकर हत्या के बाद आरोपितों ने उसका शव करीब सौ मीटर घसीटकर खेत में फेंक दिया। महिला का शव अर्धनग्न मिलने से दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है।
एसपी डा.दीक्षा शर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की है। मृतका के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने दो नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर एक आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
बेटे ने खोला हत्या का राज
सदर कोतवाली के बरदहा गांव निवासी 35 वर्षीय विधवा महिला पति की मौत के बाद मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। मृतका के पिता ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया सोमवार की सुबह उसकी बेटी का शव संजय कुमार के खेत में पड़ा मिलने की उसे सूचना मिली। जिस पर वह मौके पर पहुंचा। जानकारी करने पर उसके नाती ने बताया कि रविवार की शाम करीब पांच बजे तीन लोग घर आए थे और उसकी मां को शराब पिलाने के लिए अपने साथ ले गए थे।
शरीर में चोट के भी निशान
रातभर मां के घर न आने पर सुबह तलाश की गई तो उसका शव खेत में अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि घर से अपने साथ ले जाने वाले बबलू निषाद, सोनू श्रीवास व एक अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी बेटी की गला कसकर हत्या की गई है। मृतका के शरीर में चोट के भी निशान है। वहीं महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में मिलने पर दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर फील्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल की। जहां पर शराब की बोतल, डिस्पोजल समेत अन्य चीजें बरामद हुई हैं।
सौ मीटर तक घसीटने के निशान
वहीं महिला को करीब सौ मीटर तक घसीटनें के भी निशान पुलिस को मिले हैं। सूचना पर एसपी समेत एएसपी मनोज कुमार गुप्ता, सीओ राजेश कमल व कोतवाल ने भी मौके पर जाकर घटना स्थल का जायजा लिया। कोतवाल पवन पटेल ने बताया कि मृतका के पिता की तहरीर पर बबलू निषाद, सोनू श्रीवास व एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित बबलू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं महिला के शव का पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
