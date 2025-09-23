Language
    Hamirpur में रीलबाजों ने फैलाई दहशत, कार में रखे थे ड्रोन, ग्रामीणों में मचा ड्रोन चोर का शोर

    By Ankur Kumar Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:32 PM (IST)

    हमीरपुर में ड्रोन चोरों की अफवाह से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने तीन संदिग्ध युवकों को एक कार में ड्रोन के साथ पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस युवकों से पूछताछ की। जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि वे इलाके की रेकी कर रहे थे और ड्रोन उड़ाकर दहशत फैला रहे थे।

    कार में ड्रोन समेत अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस के साथ तीन युवक पकड़े गए।

    संवाद सूत्र, जागरण, कुरारा(हमीरपुर)। हमीरपुर के गांव में ड्रोन चोर का शोर एक बार फिर से मच गया। एक कार में तीन संदिग्ध लोगों के काफी देर से खड़े होने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर थाने ले गई जहां उनसे पूछताछ की। युवकों के पास कार में ड्रोन कैमरा समेत अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस मिली हैं। 

    क्षेत्र के शिवनी ग्राम पंचायत के मजरा जगनपुर में मंगलवार की सुबह करीब नौ बजे एक कार में तीन लोग काफी देर से खड़े थे। जिस पर ग्रामीणों को शक हुआ। उनके काफी देर तक वहां से न जाने पर ग्रामीणों ने थाना पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में गांव में ड्रोन चोर होने की अफवाह भी फैल गई। ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को वहां से हटाया और तीनों युवकों को कार समेत हिरासत में लेकर थाने ले गई। तलाशी के दौरान युवकों की कार से एक ड्रोन कैमरा समेत कुछ अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस मिली हैं।

    हिरासत में लेकर पुलिस तीनों युवकों से गहनता के साथ पूछताछ की। ग्रामीणों का आरोप है कि तीनों युवक रेकी कर रहे थे। कार में ड्रोन मिलने का मतलब है कि रात में यह लोग ड्रोन उड़ाकर दहशत पैदा करते। सरकार द्वारा बिना लाइसेंस के ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद भी काफी समय से जिले भर में ड्रोन उड़ने की खबरें आ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है।

    लोग रात रात भर जागकर घरों की निगरानी कर रहे हैं। कई जगहों पर ड्रोन उड़ते भी देखे गए हैं तथा चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में इन युवकों के पास से संदिग्ध रूप से ड्रोन का मिलना किसी घटना की तरफ इसारा करता है। इस संबंध में थाना प्रभारी रामआसरे सरोज ने बताया कि किसानों से अनुमति लेकर युवक रील बना रहे थे। पकड़े गए युवकों से पूछताछ की गई है। उन्होंने खेत में काम कर रहे किसानों से पूछा था। उन्हें पुलिस की बिना परमिशन के ड्रोन नहीं उड़ाना चाहिए था। अब उन्हें छोड़ दिया गया है।

