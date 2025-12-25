खोड़ा में घरों तक पाइपलाइन डालकर किया जा रहा पानी का अवैध कारोबार, टैंकर से पेयजल लेने में खर्च हो रहे हजारों रुपये

जागरण संवाददाता, खोड़ा। गंगाजल आपूर्ति नहीं होने से एक तरफ खोड़ा की जनता परेशान है तो दूसरी ओर पानी माफियाओं की चांदी काट रहे हैं। पानी बेचने के लिए टैंकर और प्लांट के अलावा यहां बड़े-बड़े नलकूप लगाए गए हैं। इन नलकूपों से घरों तक लाइन डालकर पानी बेचा जा रहा है। इसके एवज में लोगों से हर माह चार से पांच हजार रुपये वसूले जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खोड़ा के एक स्थानीय निवासी ने नाम न लिखने की शर्त पर बताया कि उनके पड़ोस में ही सबमर्सिबल के बजाय पूरा नलकूप लगा रखा है। इस नलकूप से रोजाना यहां के सैकड़ों घरों तक पानी पहुंचता है। प्रत्येक घर में कितने पानी की खपत हो रही है इसके लिए मीटर भी लगाए गए हैं।

हर माह मीटर के आधार पर ही प्रत्येक घर से पानी देने के एवज में वसूली की जाती है। हर परिवार को हर माह करीब चार से पांच हजार रुपये देने पड़ते हैं। अगर अधिक रुपये लेने का विरोध करते हैं तो वह पानी देना बंद कर देते हैं। इससे परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है।

खोड़ा में पानी बेचने का यह कार्य कोई एक स्थान पर नहीं हो रहा है, बल्कि सैकड़ों की संख्या में बड़े स्तर पर पानी बेचकर माफिया धरती की कोख को खाली कर रहे हैैं। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो भविष्य में परेशानी और बढ़ जाएगी।

खोड़ा के लोगों का कहना है कि इस पर न तो नगर पालिका ध्यान दे रही है और न ही जिला प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है। सभी जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है। अधिकारियों को पता होते हुए पानी बेचने का यह अवैध कारोबार खूब फल-फूल रहा है।