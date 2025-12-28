Language
    School Closed: नोएडा-गाजियाबाद में ठंड के चलते सभी स्कूल-कॉलेज 1 जनवरी तक रहेंगे बंद, आदेश जारी

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:44 PM (IST)

    गाजियाबाद और नोएडा सहित उत्तर प्रदेश में अत्यधिक ठंड और शीतलहर के कारण 1 जनवरी तक सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य और आवागमन में असुविध ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नोएडा और गाजियाबाद सहित प्रदेश में अत्यंत ठंड और शीतलहर को ध्यान में रखते हुए एक जनवरी तक सभी स्कूल-कॉलेज का अवकाश घोषित किया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य और स्कूल आने जाने में असुविधा को ध्यान में रखते हुए अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

    इस संबंध में गाजियाबाद जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है। सुबह में कोहरा भी काफी ज्यादा पड़ रही है। ऐसे में विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने में काफी समस्या हो रही है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक जनवरी तक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है। सभी बोर्ड के स्कूल एवं कॉलेज एक जनवरी तक बंद रहेंगे।

