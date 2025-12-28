Language
    यूपी में ठंड के चलते 12वीं तक के सभी स्कूल एक जनवरी तक रहेंगे बंद, CM योगी ने जारी किया आदेश

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:22 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कक्षा 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को क्षेत्रों में भ्रमणशील करक ...और पढ़ें

    Hero Image

    भीषण शीतलहर को लेकर सभी 12वीं तक के स्कूलों रहेंगे बंद।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े कदम उठाए हैं। सीएम ने प्रदेश के सभी बोर्डों (ICSE, CBSE और यूपी बोर्ड) के कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है।

    मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    अधिकारियों को मैदान में उतरने के निर्देश

    मुख्यमंत्री ने शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर जमीनी हकीकत का जायजा लें। सीएम ने कहा कि भीषण ठंड को देखते हुए हर जिले के सार्वजनिक स्थलों पर अलाव और कंबलों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

    कोई भी खुले में न सोए- सीएम योगी

    मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों के संचालन को लेकर अधिकारियों को विशेष हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि-

    • प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कड़ाके की ठंड में खुले में सोने को मजबूर न हो।
    • सभी रैन बसेरों में बिछौने, कंबल और साफ-सफाई समेत सभी आवश्यक सुविधाएं पुख्ता की जाएं।
    • अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जरूरतमंदों को समय पर राहत सामग्री और आश्रय प्राप्त हो।