यूपी के इस जिले में प्राइमरी स्कूलों में दो दिन की छुट्टी, 11:30 बजे से चलेंगी 6ठवीं से 8वीं तक की कक्षाएं 

जागरण संवाददाता, उन्नाव। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी शैलेश कुमार पांडेय ने नर्सरी से प्राथमिक की कक्षा 1-5 तक के लिए 29 व 30 दिसंबर को अवकाश घोषित किया है।

वहीं कक्षा छह से आठ तक विद्यार्थियों के लिए पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर तीन बजे तक विद्यालय संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। डीआइओएस सुनील दत्त ने जिलाधिकारी के निर्देश पर कक्षा नौ से 12 तक की कक्षाओं के लिए समस्त माध्यमिक विद्यालयों के संचालन के लिए सोमवार से अग्रिम आदेशों तक समय पूर्वाह्न 11 से 3:30 बजे तक के निर्देश दिए हैं।