यूपी के इस जिले में प्राइमरी स्कूलों में दो दिन की छुट्टी, 11:30 बजे से चलेंगी 6ठवीं से 8वीं तक की कक्षाएं
उन्नाव में कड़ाके की सर्दी के कारण जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। नर्सरी से कक्षा 5 तक के स्कूलों में 29 और 30 दिसंबर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उन्नाव। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी शैलेश कुमार पांडेय ने नर्सरी से प्राथमिक की कक्षा 1-5 तक के लिए 29 व 30 दिसंबर को अवकाश घोषित किया है।
वहीं कक्षा छह से आठ तक विद्यार्थियों के लिए पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर तीन बजे तक विद्यालय संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। डीआइओएस सुनील दत्त ने जिलाधिकारी के निर्देश पर कक्षा नौ से 12 तक की कक्षाओं के लिए समस्त माध्यमिक विद्यालयों के संचालन के लिए सोमवार से अग्रिम आदेशों तक समय पूर्वाह्न 11 से 3:30 बजे तक के निर्देश दिए हैं।
यह निर्देश सभी बोर्ड के नर्सरी, प्राइमरी राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय व वित्त विहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए हैं। जिसमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, संस्कृत व मदरसा बोर्ड आदि को निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
