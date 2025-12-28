Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी के इस जिले में प्राइमरी स्कूलों में दो दिन की छुट्टी, 11:30 बजे से चलेंगी 6ठवीं से 8वीं तक की कक्षाएं 

    By Brajesh Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:02 PM (IST)

    उन्नाव में कड़ाके की सर्दी के कारण जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। नर्सरी से कक्षा 5 तक के स्कूलों में 29 और 30 दिसंबर ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी शैलेश कुमार पांडेय ने नर्सरी से प्राथमिक की कक्षा 1-5 तक के लिए 29 व 30 दिसंबर को अवकाश घोषित किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं कक्षा छह से आठ तक विद्यार्थियों के लिए पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर तीन बजे तक विद्यालय संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। डीआइओएस सुनील दत्त ने जिलाधिकारी के निर्देश पर कक्षा नौ से 12 तक की कक्षाओं के लिए समस्त माध्यमिक विद्यालयों के संचालन के लिए सोमवार से अग्रिम आदेशों तक समय पूर्वाह्न 11 से 3:30 बजे तक के निर्देश दिए हैं।

    यह निर्देश सभी बोर्ड के नर्सरी, प्राइमरी राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय व वित्त विहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए हैं। जिसमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, संस्कृत व मदरसा बोर्ड आदि को निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।