Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में महिला पुलिस ने किया एनकाउंटर, बदमाश के पैर में मारी गोली; बोला- दोबारा नहीं करूंगा क्राइम

    By vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:26 AM (IST)

    Ghaziabad Encounter गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मियों ने एक मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार किया। लोहिया नगर में चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार एक युवक ने पुलिस पर गोली चलाई जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। बदमाश के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया। पकड़ा गया आरोपी जितेंद्र विजयनगर का रहने वाला है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। फोटो -जागरण

    विनीत कुमार, गाजियाबाद। महिला थाना पुलिस ने पहली बार एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद दबोचा है। लोहिया नगर में बीती रात महिला थाना पुलिस टीम पर चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार एक युवक ने रुकने की बजाय फायर कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जवाबी फायरिंग में युवक पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पकड़ा गया आरोपित विजयनगर निवासी जितेंद्र है। एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय के मुताबिक जितेंद्र से बरामद स्कूटी उसने बीते साल दिल्ली से चोरी की थी।

    गोली मार बदमाश को महिला पुलिस ने ही दिया कंधा

    आरोपित से क्रॉसिंग थाना क्षेत्र से रविवार को चोरी हुआ एक टेबलेट और एक मोबाइल समेत तमंचा बरामद हुआ है। आरोपित का गोली लगने के बाद का एक वीडियो भी है जिसमें वह दोबारा कोई आपराधिक घटना नहीं करने के लिए कह था है। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को महिला थाना प्रभारी और एक अन्य महिला दारोगा ने ही सहारा दिया।

    यह भी पढ़ें- Ghaziabad Encounter: एनकाउंटर में मारे गए बदमाश की मां ने कहा- बेटा 30 साल से घर नहीं आया

    यह भी पढ़ें- अनिल दुजाना गैंग का 50 हजार का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, गाजियाबाद में दो दिन पहले मांगी थी रंगदारी

    खास बात यह है कि इस पूरी मुठभेड़ में एक भी पुरुष पुलिसकर्मी शामिल नहीं था। मुठभेड़ की सूचना पर सबसे पहले महिला पुलिस अधिकारी ही पहुंची। नंदग्राम एसीपी उपासना पांडेय मुठभेड़ के समय चेकिंग पर थीं तभी उन्हें सूचना मिली। पुलिस आयुक्त ने मुठभेड़ करने वाली महिला पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का ईनाम देने की घोषणा की है।