गाजियाबाद में महिला पुलिस ने किया एनकाउंटर, बदमाश के पैर में मारी गोली; बोला- दोबारा नहीं करूंगा क्राइम
Ghaziabad Encounter गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मियों ने एक मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार किया। लोहिया नगर में चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार एक युवक ने पुलिस पर गोली चलाई जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। बदमाश के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया। पकड़ा गया आरोपी जितेंद्र विजयनगर का रहने वाला है।
विनीत कुमार, गाजियाबाद। महिला थाना पुलिस ने पहली बार एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद दबोचा है। लोहिया नगर में बीती रात महिला थाना पुलिस टीम पर चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार एक युवक ने रुकने की बजाय फायर कर दिया।
जवाबी फायरिंग में युवक पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पकड़ा गया आरोपित विजयनगर निवासी जितेंद्र है। एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय के मुताबिक जितेंद्र से बरामद स्कूटी उसने बीते साल दिल्ली से चोरी की थी।
गोली मार बदमाश को महिला पुलिस ने ही दिया कंधा
आरोपित से क्रॉसिंग थाना क्षेत्र से रविवार को चोरी हुआ एक टेबलेट और एक मोबाइल समेत तमंचा बरामद हुआ है। आरोपित का गोली लगने के बाद का एक वीडियो भी है जिसमें वह दोबारा कोई आपराधिक घटना नहीं करने के लिए कह था है। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को महिला थाना प्रभारी और एक अन्य महिला दारोगा ने ही सहारा दिया।
खास बात यह है कि इस पूरी मुठभेड़ में एक भी पुरुष पुलिसकर्मी शामिल नहीं था। मुठभेड़ की सूचना पर सबसे पहले महिला पुलिस अधिकारी ही पहुंची। नंदग्राम एसीपी उपासना पांडेय मुठभेड़ के समय चेकिंग पर थीं तभी उन्हें सूचना मिली। पुलिस आयुक्त ने मुठभेड़ करने वाली महिला पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का ईनाम देने की घोषणा की है।
उक्त सम्बन्ध में श्रीमती उपासना पाण्डेय, सहायक पुलिस आयुक्त नन्दग्राम की वीडियो बाइट-@Uppolice https://t.co/VOUOjuBHf8 pic.twitter.com/x9XCNGSqwh— POLICE COMMISSIONERATE GHAZIABAD (@ghaziabadpolice) September 22, 2025
महिला थाना पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में लूट/चोरी/छिनैती की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी, 01 टैबलेट, चोरी का 01 फोन एवं अवैध असलहा व कारतूस बरामद ।@Uppolice pic.twitter.com/gvn55d6pSZ— POLICE COMMISSIONERATE GHAZIABAD (@ghaziabadpolice) September 22, 2025
