गाजियाबाद में महिला पुलिस ने किया एनकाउंटर, बदमाश के पैर में मारी गोली; बोला- दोबारा नहीं करूंगा क्राइम

Ghaziabad Encounter गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मियों ने एक मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार किया। लोहिया नगर में चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार एक युवक ने पुलिस पर गोली चलाई जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। बदमाश के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया। पकड़ा गया आरोपी जितेंद्र विजयनगर का रहने वाला है।

विनीत कुमार, गाजियाबाद। महिला थाना पुलिस ने पहली बार एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद दबोचा है। लोहिया नगर में बीती रात महिला थाना पुलिस टीम पर चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार एक युवक ने रुकने की बजाय फायर कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें