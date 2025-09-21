Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad Encounter: एनकाउंटर में मारे गए बदमाश की मां ने कहा- बेटा 30 साल से घर नहीं आया

    By vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:14 AM (IST)

    गाजियाबाद में मुठभेड़ में मारे गए 50 हजार के इनामी बदमाश बलराम ठाकुर का आज पोस्टमॉर्टम होगा। बलराम कई सालों से घर नहीं गया था। उसकी मां श्रमवती ने कहा कि बलराम ने कोई क्राइम नहीं किया वह बॉस की तरह रहता था। पुलिस ने बलराम के भाई नीरज को तीन दिन से उठाया हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पोस्टमार्टम हाउस के पास घटना की जानकारी देतीं बलराम ठाकुर की मां श्रमवती। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। व्यापारियों से रंगदारी मांगने वाले बदमाश जहांगीराबाद निवासी बलराम ठाकुर को पुलिस ने वेव सिटी थानाक्षेत्र में शनिवार रात मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच बलराम के शव का पोस्टमार्टम हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शरीर में गोलियों का पता लगाने के लिए शव को एमएमजी जिला अस्पताल एक्सरे के लिए भी भेजा गया। देर शाम शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया। मारे गए बदमाश के स्वजन भी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद रहे।

    पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बलराम की मां श्रमवती ने बताया कि बलराम कई साल से घर नहीं आया था। कभी कभी बात हो जाया करती थी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटे से फोन पर बात हो जाया करती थी, लेकिन मुलाकात हुए वर्षों बीत गए।

    उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने तीन दिन से उनके छोटे बेटे नीरज को उठाया हुआ है। कल सिहानी गेट थाने में उन्हें बेटे से काफी मिन्नत के बाद मिलाया। उन्हें शनिवार रात आठ बजे बलराम के एनकाउंटर की खबर मिली। बलराम दो भाई और दो बहन हैं।

    एक बहन शाहदरा में रहती है जबकि दूसरी बहन अलीगढ़ के छर्रा में रहती है। छोटा भाई नीरज जहांगीराबाद में मां के साथ रहता है। बलराम के भतीजे ललित ने बताया कि उन्होंने कभी अपने चाचा को नहीं देखा। बलराम के पड़ोसी ने बताया कि कई वर्षों से उन्होंने भी बलराम को नहीं देखा। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि बलराम के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।

    यह भी पढ़ें- अनिल दुजाना गैंग का 50 हजार का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, गाजियाबाद में दो दिन पहले मांगी थी रंगदारी

    यह भी पढ़ें- 'ये फर्जी एनकाउंटर, यूपी पुलिस की ओर से जारी फोटो में मेरा बेटा नहीं', शूटर अरुण का परिवार आया सामने