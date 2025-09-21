Ghaziabad Encounter: एनकाउंटर में मारे गए बदमाश की मां ने कहा- बेटा 30 साल से घर नहीं आया
गाजियाबाद में मुठभेड़ में मारे गए 50 हजार के इनामी बदमाश बलराम ठाकुर का आज पोस्टमॉर्टम होगा। बलराम कई सालों से घर नहीं गया था। उसकी मां श्रमवती ने कहा कि बलराम ने कोई क्राइम नहीं किया वह बॉस की तरह रहता था। पुलिस ने बलराम के भाई नीरज को तीन दिन से उठाया हुआ है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। व्यापारियों से रंगदारी मांगने वाले बदमाश जहांगीराबाद निवासी बलराम ठाकुर को पुलिस ने वेव सिटी थानाक्षेत्र में शनिवार रात मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच बलराम के शव का पोस्टमार्टम हुआ।
शरीर में गोलियों का पता लगाने के लिए शव को एमएमजी जिला अस्पताल एक्सरे के लिए भी भेजा गया। देर शाम शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया। मारे गए बदमाश के स्वजन भी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद रहे।
पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बलराम की मां श्रमवती ने बताया कि बलराम कई साल से घर नहीं आया था। कभी कभी बात हो जाया करती थी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटे से फोन पर बात हो जाया करती थी, लेकिन मुलाकात हुए वर्षों बीत गए।
उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने तीन दिन से उनके छोटे बेटे नीरज को उठाया हुआ है। कल सिहानी गेट थाने में उन्हें बेटे से काफी मिन्नत के बाद मिलाया। उन्हें शनिवार रात आठ बजे बलराम के एनकाउंटर की खबर मिली। बलराम दो भाई और दो बहन हैं।
एक बहन शाहदरा में रहती है जबकि दूसरी बहन अलीगढ़ के छर्रा में रहती है। छोटा भाई नीरज जहांगीराबाद में मां के साथ रहता है। बलराम के भतीजे ललित ने बताया कि उन्होंने कभी अपने चाचा को नहीं देखा। बलराम के पड़ोसी ने बताया कि कई वर्षों से उन्होंने भी बलराम को नहीं देखा। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि बलराम के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।