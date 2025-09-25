गाजियाबाद में डॉक्टर बनीं एसएचओ सिहानी गेट, महिला फरियादी की शिकायत पर तत्काल भेजी पुलिस

गाजियाबाद के सभी 26 थानों में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को एक दिन का थाना इंचार्ज बनाया गया। सिहानी गेट थाने में आंध्र प्रदेश की हैंदवी को प्रभारी बनाया गया जो डॉक्टर हैं। उनके सामने एक महिला फरियादी की शिकायत लेकर पहुंची जिसपर उन्होंने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले के सभी 26 पुलिस थानों में मिशन शक्ति अभियान के तहत आज छात्राओं को एक दिन का थाना इंचार्ज बनाया गया है। अलग-अलग स्कूल कालेजों से छात्राओं को बुलाकर थाना इंचार्ज बनाया गया है। सिहानी गेट थाने में आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी निवासी हैंदवी को थाना प्रभारी बनाया गया है।

