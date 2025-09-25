गाजियाबाद में डॉक्टर बनीं एसएचओ सिहानी गेट, महिला फरियादी की शिकायत पर तत्काल भेजी पुलिस
गाजियाबाद के सभी 26 थानों में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को एक दिन का थाना इंचार्ज बनाया गया। सिहानी गेट थाने में आंध्र प्रदेश की हैंदवी को प्रभारी बनाया गया जो डॉक्टर हैं। उनके सामने एक महिला फरियादी की शिकायत लेकर पहुंची जिसपर उन्होंने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले के सभी 26 पुलिस थानों में मिशन शक्ति अभियान के तहत आज छात्राओं को एक दिन का थाना इंचार्ज बनाया गया है। अलग-अलग स्कूल कालेजों से छात्राओं को बुलाकर थाना इंचार्ज बनाया गया है। सिहानी गेट थाने में आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी निवासी हैंदवी को थाना प्रभारी बनाया गया है।
किसान की बेटी हैंदवी अभी संतोष मेडिकल कॉलेज से एमएस कर रही हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश के जीएसएल मेडिकल कालेज से एमबीबीएस किया है। आज सुबह थाने में उनके सामने अभी तक एक ही समस्या आई है।
एक महिला ने थाने आकर बताया कि उनसे एक युवक ने मदद के नाम बात करने के लिए मोबाइल लिया था लेकिन वह धोखे से मोबाइल लेकर फरार हो गया। उन्होंने तत्काल मौके पर पुलिस टीम भेजकर जांच करने का आदेश दिया और पीड़िता को शिकायत लिखकर देने के लिए कहा।
यह भी पढ़ें- Ghaziabad Crime: सैर पर निकली महिला से चेन और युवक से मोबाइल फोन लूटा, बाइक सवार बदमाशों ने की वारदात
यह भी पढ़ें- Ghaziabad News: नौकरानी ने बेटी संग मिलकर व्यापारी के घर में की चोरी, फिर 7 दिन की छुट्टी पर चली गई दोनों
आज सभी छात्राओं को पुलिस ने थाना इंचार्ज वाला ही सम्मान दिया है। सुबह छात्राओं को उनके स्कूल या आवास से थाने तक लाने के लिए एसएचओ वाली गाड़ी भेजी गई।
गाड़ी में चार हमराह जिनमें दो महिला और दो पुरुष पुलिसकर्मी भेजे गए थे। अपने थाना इंचार्ज को अन्य दिनों की तरह थाने तक लाया गया और उन्हें थाने में सभी पुलिसकर्मियों ने सलामी भी दी।
कविनगर थाने में आज तनु चौधरी को एसएचओ बनाया गया है। तनु इंग्राहम इंस्टीट्यूट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीए अंतिम वर्ष की छात्रा हैं।
तनु चौधरी, थाना कविनगर
सुबह थाने आने के बाद उनके सामने चार मामले आए हैं। इनमें पति पत्नी का विवाद, साइबर अपराध की शिकायत, स्कूल मैनेजमेंट में दो भाइयों के बीच हिस्से के बंटवारे को लेकर विवाद और पार्किंग विवाद का मामला आया।
एमबीबीएस की छात्रा बनीं एसएचओ सिहानी गेट pic.twitter.com/YGpybYHIyf
— Abhishek Tiwari (@abhishe_tiwary) September 25, 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।