Ghaziabad News: नौकरानी ने बेटी संग मिलकर व्यापारी के घर में की चोरी, फिर 7 दिन की छुट्टी पर चली गई दोनों

गाजियाबाद के मोदीनगर में एक घरेलू सहायिका ने अपनी बेटी के साथ मिलकर व्यापारी के घर से दस लाख के जेवर और 30 हजार रुपये चुरा लिए। घटना का पता तब चला जब व्यापारी की पत्नी ने घर में सफाई की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर शारदा पैलेस में घरेलू सहायिका ने बेटी संग मिलकर व्यापारी के घर से करीब दस लाख कीमत के जेवर व 30 हजार नकदी चोरी कर ली। इसके बाद वह सात दिन के लिए छुट्टी चली गई। इस बीच घर में सफाई के दौरान चोरी का पता चला।

मामले में व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पीड़ित प्रिंस सिंहल का मोदीनगर में शारदा पैलेस हैं। प्रिंस व्यापारी हैं। यही पर उनका मकान भी है। उनके घर में सफाई के लिए ज्योति को काम पर रखा हुआ है। वह पिछले दिनों सात दिन की छुट्टी लेकर गई थी।

आरोप है कि छुट्टी पर जाने से पहले ज्याेति ने उनकी सेफ में रखी सोने की तगड़ी, एक चेन, तीन अंगूठी, डायमंड के टोप्स व 30 हजार रुपये चोरी कर लिये। उनकी पत्नी घर में सफाई कर रही थी। तब उन्हें जेवर व नकदी गायब मिली।

उन्होंने प्रिंस को बताया। इसके बाद पूरे घर में छानबीन की, लेकिन पता नहीं चला। प्रिंस का कहना है कि ज्योति के साथ उसकी बेटी प्रियंका का भी घर में आना-जाना था। उन्हें पूरा शक है कि दोनों ने ही सामान चोरी कर लिया है।