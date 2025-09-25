Language
    Ghaziabad Crime: सैर पर निकली महिला से चेन और युवक से मोबाइल फोन लूटा, बाइक सवार बदमाशों ने की वारदात

    By ashutosh gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:48 AM (IST)

    Ghaziabad news ट्रांस हिंडन में बाइक सवार बदमाशों ने इंदिरापुरम और साहिबाबाद में दो वारदातों को अंजाम दिया। एक महिला से चेन लूटी गई तो एक युवक से मोबाइल फोन। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी है।

    इंदिरापुरम और साहिबाबाद थानाक्षेत्र में हुई घटना की जांच में जुटी पुलिस।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों के हौंसले एक बार फिर बुलंद हो गए हैं। अलग-अलग घटनाओं में बाइक सवार बदमाशों ने सैर पर निकली एक महिला से चेन व एक युवक से मोबाइल फोन लूट लिया। पीड़ितों ने इंदिरापुरम व साहिबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है।

    इंदिरापुरम के वसुंधरा में रहने वाली कांता देवी का कहना है कि वह सात सितंबर को पति धर्मवीर के साथ सुबह करीब पौन छह बजे सैर पर निकली थीं। इस दौरान जब वह विश्वकर्मा चौक पर पहुंचे तो पीछे से बाइक सवार दो बदमश आए और गले पर झपट्टा मारकर चेन लूटकर ले गए। धक्का लगने से वह गिर भी गई और उन्हें चोट भी आई।

    पीड़िता का कहना है कि बदमाशाों की बाइक काले रंग की थी और पीछे बैठे बदमाश ने सफेद रंग की कमीज पहनी हुई थी। दूसरी घटना साहिबाबाद थाना क्षेत्र की है। सत्यम एन्क्लेव में रहने वाले प्रभात चंद्र एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं।

    उनका कहना है कि वह 16 सितंबर सुबह करीब 11 बजे राजबाग मेट्रो स्टेशन से उतरकर पैदल ऑफिस जा रहे थे। इस बीच फोन आ गया और वह बात करने लगे। तभी बाइक सवार दो बदमाश आए और उनका मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए।

    डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील का कहना है कि दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। उनकी पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।