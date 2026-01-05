इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना गाजियाबाद की महिला को पड़ा भारी, युवक ने वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

विनीत कुमार, गाजियाबाद। सिहानी गेट थानाक्षेत्र निवासी महिला को इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती भारी पड़ी। 40 वर्षीय महिला से पहले युवक ने दोस्ती कर होटल बुलाकर संबंध बनाए। इसी दौरान आरोपित ने महिला के फोटो और वीडियो ले लिए।

इनके सहारे आरोपित महिला को ब्लैकमेल करने लगा। महिला ने पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया जिसमें आरोपित के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई। इसके बाद भी युवक ने महिला से मिलना जारी रखा और माफी मांगने के बाद मुलाकात जारी रखी।