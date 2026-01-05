गाजियाबाद के 10 एकल और शिक्षक विहीन विद्यालयों को मिले शिक्षक, 12 अब भी समायोजन के इंतजार में

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में कुल 22 शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक विद्यालय हैं। जिनमें शिक्षकों को समायोजित कर समस्या का समाधान करने लिए निर्देशित किया गया था। दिसंबर तक शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया पूरी करनी थी। अभी तक जिले इनमें से कुल 10 विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन किया गया है। ऐसे में 12 विद्यालय अभी भी शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक ही है। नगर क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी है। जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है।

जिले में कुल 446 परिषदीय विद्यालय हैं। जिनमें 93 विद्यालय नगर क्षेत्र में आते हैं। जिले में वर्तमान में कुल 2,149 शिक्षक तैनात हैं। इनमें नगर क्षेत्र में 237 और ग्रामीण क्षेत्र में 1912 शिक्षकों की तैनाती है। नगर क्षेत्र में 22 विद्यालय शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक हैं।

विद्यालयों में शिक्षकों की समस्या को दूर करने के लिए जिला स्तर पर शिक्षकों का समायोजन किया जाना था। जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम है और शिक्षकों की संख्या अनुपात से ज्यादा है। ऐसे विद्यालयों से शिक्षकों को एकल विद्यालयों में तैनात किया जाना है।

आदेश को आए हुए करीब चार माह का समय बीत चुका है। विभागीय स्तर पर जिले में अब तक सिर्फ स्थानांतरण और समायोजन के नाम पर सिर्फ 10 विद्यालयों में ही शिक्षकों को तैनात किया जा सका है, लेकिन विभाग की ओर तैयार की गई सूची के अनुसार भी अब तक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सका है।