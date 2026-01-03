Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद में किराये पर मकान लेकर महिला ने किया कब्जा, बिल्डर ने दर्ज कराई रिपोर्ट

    By Ashutosh Gupta Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:42 PM (IST)

    गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में एक महिला ने बिल्डर से किराये पर मकान लिया और दो महीने बाद किराया देना बंद कर दिया। महिला ने मकान पर अवैध कब्जा कर लिया ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    गाजियाबाद में महिला ने किराए पर मकान लेकर किया कब्जा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद(गाजियाबाद)। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में एक महिला ने बिल्डर से किराये पर मकान लेकर कब्जा कर लिया। महिला ने दो माह के बाद किराया देना बंद कर दिया। मकान खाली कराने की बात करने पर महिला झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है। पीड़ित बिल्डर ने महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    लोनी के चिरोड़ी निवासी बिल्डर प्रवेश बसोया का कहना है कि उन्होंने शालीमार गार्डन एक्सटेंशन में एक आवासीय इमारत बनवाई थी। वर्ष 2020-21 में उन्होंने रेखा त्यागी को मकान किराये पर दिया था और 11 माह का एग्रिमेंट कराया था। उनका कहना है कि रेखा त्यागी ने दो माह का किराया देने के बाद किराया देना बंद कर दिया।

    यह भी पढ़ें- राज नगर एक्सटेंशन में बिल्डर भाइयों का धोखा, एक ही फ्लैट दो लोगों को बेचा, मामले दर्ज

    खाली करने कहा तो दे दी धमकी

    तकादा करने पर वह लगातार उन्हें टरकाती रही। वर्ष 2022 में वह मकान खाली कराने के लिए पहुंचे तो महिला ने उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। उन्होंने समाज के लोगों को बीच में रखकर मकान खाली कराने का प्रयास किया लेकिन महिला ने मकान खाली नहीं किया।

    यह भी पढ़ें- बंद कमरे में ब्लोअर चला रहे हैं तो सावधान! गाजियाबाद में ACP बेहोश, अस्पताल में भर्ती

    इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि एग्रीमेंट के आधार पर एंटी फ्राड सेल से मामले की जांच कराकर रिपोर्ट दर्ज की गई है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।