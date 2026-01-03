गाजियाबाद में किराये पर मकान लेकर महिला ने किया कब्जा, बिल्डर ने दर्ज कराई रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद(गाजियाबाद)। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में एक महिला ने बिल्डर से किराये पर मकान लेकर कब्जा कर लिया। महिला ने दो माह के बाद किराया देना बंद कर दिया। मकान खाली कराने की बात करने पर महिला झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है। पीड़ित बिल्डर ने महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

लोनी के चिरोड़ी निवासी बिल्डर प्रवेश बसोया का कहना है कि उन्होंने शालीमार गार्डन एक्सटेंशन में एक आवासीय इमारत बनवाई थी। वर्ष 2020-21 में उन्होंने रेखा त्यागी को मकान किराये पर दिया था और 11 माह का एग्रिमेंट कराया था। उनका कहना है कि रेखा त्यागी ने दो माह का किराया देने के बाद किराया देना बंद कर दिया।