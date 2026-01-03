राज नगर एक्सटेंशन में बिल्डर भाइयों का धोखा, एक ही फ्लैट दो लोगों को बेचा, मामले दर्ज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राज नगर एक्सटेंशन में स्टार रामेश्वरम सोसाइटी बनाने वाले बिल्डर गोल्डी गुप्ता और नितिन गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

आरोपी के खिलाफ नंदग्राम पुलिस स्टेशन में एक ही फ्लैट को दो अलग-अलग लोगों को बेचने के आरोप में दो नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुरुवार को भी आरोपी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था।

सोसाइटी के रहने वाले मीनाक्षी पांडे और पर्व मुद्गल की शिकायतों के आधार पर, बिल्डर भाइयों के खिलाफ उनके फ्लैट किसी और को बेचने का मामला दर्ज किया गया है। तीनों मामलों में, फ्लैट एक ही फ्लोर पर हैं।

इन्हीं बिल्डर भाइयों ने एक बुजुर्ग आदमी को भी धोखा दिया, उसके फ्लैट को किसी और को किराए पर दे दिया। कुछ समय बाद, उन्होंने पीड़ित को किराया देना बंद कर दिया। अब बुजुर्ग आदमी न तो अपने फ्लैट में जा सकता है और न ही उसे किराया मिल रहा है।