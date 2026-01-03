बंद कमरे में ब्लोअर चला रहे हैं तो सावधान! गाजियाबाद में ACP बेहोश, अस्पताल में भर्ती

शोर सुनकर अन्य पुलिसकर्मी कमरे में पहुंचे और एसीपी को तुरंत यशोदा अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार लगभग एक घंटे बाद उन्हें होश आया और अब उनकी हालत खतरे से बाहर है।अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी का कहना है कि एसीपी ट्रैफिक की हालत खतरे से बाहर है। उन्हें शनिवार को अस्पताल से छुट़्टी मिलने की उम्मीद है।

हीटर-ब्लोअर से शरीर को नुकसान जिला एमएमजी अस्पताल के फिजिशियन डा संतराम वर्मा का कहना है कि ब्लोअर यदि बंद कमरे में बिना वेंटिलेशन लंबे समय तक चलता रहे तो आक्सीजन का स्तर गिर जाता है जिससे कार्बन मोनोआक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में शरीर में हाइपाक्सिया की स्थिति बन सकती है।