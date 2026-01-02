लोनी हत्याकांड: एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर की हत्या में यूपी पुलिस का सिपाही निकला मास्टरमाइंड, पहले था बीएसएफ में

आशुतोष गुप्ता, साहिबाबाद। लोनी थानाक्षेत्र में 26 दिसंबर को गोलियाें से भूनकर की गई एयरफोर्स के सेवानिवृत अधिकारी योगेश की हत्या का आरोपित सिपाही नवीन पुलिस की नौकरी में आने से पहले बीएसएफ में सिपाही था। उसने कुछ साल नौकरी करने के बाद वर्ष 2019 में नौकरी छोड़ दी थी और यूपी पुलिस में भर्ती हो गया था।

कौशांबी एसएसपी ने किया लाइन हाजिर नवीन की पत्नी दिल्ली पुलिस में सिपाही है। हत्याकांड के आरोपित अरविंद के पकड़े जाने के बाद सिपाही बहन अपने भाई की पैरवी के लिए लोनी आई थी और पुलिस से मिलकर भाई को बेकसूर बताते हुए छोड़ने की बात कही थी।

जांच में सामने आया है कि सिपाही नवीन आठ अगस्त 2025 से अपने तैनाती जिले कौशांबी से लगातार गैरहाजिर चल रहा है। उसे कौशांबी एसएसपी द्वारा लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब हत्याकांड में उसकी संलिप्तता पाए जाने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कौशांबी पुलिस को पत्र भेजा है। पुलिस नहीं कर पारी लोकेशन को ट्रेस इस मामले में मृतक योगेश के दोनों पुत्र नितीश व गुड्डू और आरोपित सिपाही नवीन अभी फरार चल रहे हैं। तीनों की तलाश में पुलिस की कई टीमें गाजियाबाद समेत बाहरी जिलों में दबिश दे रही हैं। नितीश और गुड्डू अपने मोबाइल फोन घर पर छोड़कर फरार हुए हैं।

ऐसे में उनकी लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस के सामने परेशानी आ रही है। पुलिस ने जांच के लिए दोनों के मोबाइल फोन कब्जे में लिए हैं। सर्विलांस के माध्यम से मोबाइल फोन की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इनके पकड़े जाने के बाद पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ सकेगा।

अवैध संबंधों के चक्कर में बिखरा परिवार बता दें कि लोनी थानाक्षेत्र में रहने वाले योगेश कुमार पांच माह पूर्व एयरफोर्स से वारंट अफसर के पद से सेवानिवृत हुए थे। 26 दिसंबर को बाइक सवार दो बदमाशों ने घर के पास बाइक रोककर उनसे झगड़े की शुरुआत की। फिर मारपीट की नौबत आ गई। इसी बीच दोनों बदमाशों ने दो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।

मामले में बड़े बेटे नितीश कुमार ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में बृहस्पतिवार को अशोक विहार लोनी निवासी अरविंद को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में योगेश के अवैध संबंधों के बारे में जानकारी सामने आई।

पत्नी और बच्चों से करवाना चाहता था घर खाली मोबाइल की जांच से पता चला कि योगेश के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे। महिलाओं से संबंध के चलते वह परिवार में खर्च के लिए रुपये नहीं देते थे और मकान बेचने की फिराक में थे।

इसके लिए वह दोनों बेटों और पत्नी पर घर खाली करने का दबाव बना रहे थे। पिता की इन हरकतों से परेशान होकर बेटे नितीश व गुड्डू ने पड़ोसी गुड्डू को पांच लाख रुपये में पिता योगेश की हत्या की सुपारी दी थी।

अरविंद ने हत्या में छुट्टी पर आए अपने जीजा नवीन को शामिल किया और जीजा-साले ने मिलकर योगेश की हत्या कर दी। हत्या के बाद नितीश व गुड्डू ने पिता के खाते से पांच लाख रुपये निकालकर नवीन व अरविंद को दिए थे।

नवीन उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है और उसकी तैनाती कौशांबी जिले के मीडिया सेल में थी। हत्या के बाद से ही वह लोनी छोड़कर फरार हो गया था। अरविंद ने पुलिस को भटकाने का किया प्रयास योगेश का हत्यारोपित अरविंद शातिर बदमाश है। वह पूर्व में नाबालिग होते हुए वर्ष 2008 में अपने पिता के साथ मिलकर चाचा समेत परिवार के आठ लोगों की हत्या कर चुका है। पुलिस ने उसे बाल सुधार गृह भेजा था, जहां से वह जमानत पर छूट आया था।

वहीं, पिता को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जाे बाद में आजीवन कारावास में बदल गई थी। अरविंद ने पकड़े जाने के बाद अपने सिपाही जीजा को बचाने का प्रयास किया। उसने पुलिस को बयान दिया कि इस हत्याकांड को उसने अकेले ही अंजाम दिया है।

आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जब पुलिस ने जांच की और सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो इसमें जीजा नवीन भी दिखाई दिया। इसके बाद अरविंद ने जीजा के शामिल होने और पूरी घटना के बारे में बताया। पुलिस को चकमा देने के लिए अरविंद न केवल योगेेश की अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार में शामिल हुआ बल्कि मृतक के बेटों के साथ थाने जाकर आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी उसने पुलिस के सामने रखी।

पत्नी की मदद से दिल्ली में सरेंडर कर सकता है नवीन सूत्र बता रहे हैं कि हत्यारोपित सिपाही नवीन दिल्ली में सरेंडर करने की तैयारी में है। वह दिल्ली पुलिस में तैनात अपनी पत्नी की मदद से दिल्ली में सरेंडर कर सकता है। इस अंदेशे को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस की टीमों ने दिल्ली में भी डेरा डाला हुआ है।