Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद में निमोनिया से दो मासूमों की मौत, बेहोशी की हालत में लाए गए अस्पताल; OPD में 300 से ज्यादा मरीज

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:17 PM (IST)

    गाजियाबाद में सर्दी के प्रकोप से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। जिला एमएमजी अस्पताल में जैनब (2) की निमोनिया से और अरशद (1.5) की बुखार से मौत हुई। स्वा ...और पढ़ें

    Hero Image

    निमोनिया से जिला एमएमजी अस्पताल में दो बच्चों की मौत। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। स्वास्थ्य विभाग बेशक रोज सर्दी से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहा है लेकिन सबसे अधिक इससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। शुक्रवार को जिला एमएमजी अस्पताल में दो बच्चों की मौत हो गई। इनमें से एक बच्चे को निमोनिया था दूसरे की मौत बुखार के चलते हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला एमएमजी अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार नूरनगर सिहानी के रहने वाले दानिश के दो साल के बच्चे जैनब को पिछले तीन-चार दिन से उल्टी दस्त के साथ बुखार की शिकायत थी। संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में इस बच्चे का निमोनिया का इलाज भी चल रहा था। शुक्रवार सुबह को बच्चे को बेहोशी की हालत में इमरजेंसी में लाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

    इसके अलावा कुशलिया के रहने वाले मेहराउद्दीन के डेढ़ साल के बेटे अरशद को जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में उसके चाचा आशिफ द्वारा बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया। जांच के बाद चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया ।

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में क्रिसमस से न्यू ईयर तक जाम ही जाम, दिसंबर में रिकॉर्ड 164 करोड़ की शराब गटक गए लोग

    बच्चे को तीन-चार दिन से बुखार था। डासना में ही कहीं आसपास उसका इलाज भी चल रहा था। शुक्रवार को तीनों सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में 300 से अधिक बीमार बच्चे पहुंचे। इनमें बुखार और निमोनिया के 50 से अधिक बच्चे शामिल है। 