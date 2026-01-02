गाजियाबाद में निमोनिया से दो मासूमों की मौत, बेहोशी की हालत में लाए गए अस्पताल; OPD में 300 से ज्यादा मरीज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। स्वास्थ्य विभाग बेशक रोज सर्दी से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहा है लेकिन सबसे अधिक इससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। शुक्रवार को जिला एमएमजी अस्पताल में दो बच्चों की मौत हो गई। इनमें से एक बच्चे को निमोनिया था दूसरे की मौत बुखार के चलते हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला एमएमजी अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार नूरनगर सिहानी के रहने वाले दानिश के दो साल के बच्चे जैनब को पिछले तीन-चार दिन से उल्टी दस्त के साथ बुखार की शिकायत थी। संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में इस बच्चे का निमोनिया का इलाज भी चल रहा था। शुक्रवार सुबह को बच्चे को बेहोशी की हालत में इमरजेंसी में लाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया।