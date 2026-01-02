गाजियाबाद में निमोनिया से दो मासूमों की मौत, बेहोशी की हालत में लाए गए अस्पताल; OPD में 300 से ज्यादा मरीज
गाजियाबाद में सर्दी के प्रकोप से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। जिला एमएमजी अस्पताल में जैनब (2) की निमोनिया से और अरशद (1.5) की बुखार से मौत हुई। स्वा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। स्वास्थ्य विभाग बेशक रोज सर्दी से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहा है लेकिन सबसे अधिक इससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। शुक्रवार को जिला एमएमजी अस्पताल में दो बच्चों की मौत हो गई। इनमें से एक बच्चे को निमोनिया था दूसरे की मौत बुखार के चलते हुई है।
जिला एमएमजी अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार नूरनगर सिहानी के रहने वाले दानिश के दो साल के बच्चे जैनब को पिछले तीन-चार दिन से उल्टी दस्त के साथ बुखार की शिकायत थी। संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में इस बच्चे का निमोनिया का इलाज भी चल रहा था। शुक्रवार सुबह को बच्चे को बेहोशी की हालत में इमरजेंसी में लाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया।
इसके अलावा कुशलिया के रहने वाले मेहराउद्दीन के डेढ़ साल के बेटे अरशद को जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में उसके चाचा आशिफ द्वारा बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया। जांच के बाद चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया ।
बच्चे को तीन-चार दिन से बुखार था। डासना में ही कहीं आसपास उसका इलाज भी चल रहा था। शुक्रवार को तीनों सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में 300 से अधिक बीमार बच्चे पहुंचे। इनमें बुखार और निमोनिया के 50 से अधिक बच्चे शामिल है।
