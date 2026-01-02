गाजियाबाद में क्रिसमस से न्यू ईयर तक जाम ही जाम, दिसंबर में रिकॉर्ड 164 करोड़ की शराब गटक गए लोग

जागरण संवाददाता, ग़ाज़ियाबाद। जिले में दिसंबर माह में रिकार्ड 164 करोड़ रुपये की शराब और बीयर की बिक्री हुई है, इसमें 30 और 31 दिसंबर को 13 करोड़ रुपये की शराब और बीयर की बिक्री हुई है। जिलें में वर्तमान में शराब और बीयर की कुल 463 दुकानें संचालित हैं। औसतन जिले में पांच करोड़ रुपये की शराब और बीयर की बिक्री रोजाना होती है।

