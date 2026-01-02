मोबाइल से खुला रिटायर्ड अफसर की हत्या का राज, कॉन्स्टेबल ने खून से क्यों रंगे हाथ? कातिल ने पहले भी किए 8 मर्डर

जागरण संवाददाता, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद पुलिस ने एयरफोर्स के सेवानिवृत अफसर योगेश की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। लोनी थाना क्षेत्र में 26 दिसंबर को योगेश की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या उसके बेटों ने ही सुपारी देकर कराई थी। वहीं, वारदात को अंजाम देने में एक सिपाही भी शामिल था। आइए बताते हैं कि आखिर इस हत्याकांड का खुलासा कैसे हुआ?

एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि मामले में अशोक विहार लोनी निवासी अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद मूलरूप से बुलंदशहर के औरंगाबाद के गांव बरारी का रहने वाला है और लोनी में खलचूरी की दुकान चलाता है।

पुलिस पूछताछ में अरविंद ने बताया कि योगेश से उसके परिजन परेशान थे और वह शराब पीकर उसके साथ भी गाली-गलौज करते थे। अरविंद ने बताया कि वह गली में कुत्तों को खाना खिलाता था तो योगेश उसका भी विरोध करते थे और इस कारण से वह उनसे रंजिश मानता था। लेकिन जब योगेश के बेटों नितीश व गुड्डू ने उससे अपनी परेशानी जाहिर की तो वह योगेश की हत्या के लिए तैयार हो गया। योगेश की हत्या के लिए उसने पांच लाख रुपये की सुपारी तय की। बेटों ने हत्या के बाद पिता योगेश के बैंक खाते से पैसे निकालकर सुपारी की रकम देना तय किया था।

मृतक के मोबाइल फोन से खुला राज एसीपी ने बताया कि योगेश कुमार पांच माह पूर्व एयरफोर्स से वारंट अफसर के पद से सेवानिवृत हुए थे। 26 दिसंबर को बाइक सवार दो बदमाशों द्वारा घर के पास ही उनकी दो गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में बड़े बेटे नितीश कुमार ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच की तो योगेश के अवैध संबंधों के बारे में जानकारी हुई।

वहीं, मोबाइल की जांच से पता चला कि योगेश के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे। इसके साथ ही जानकारी मिली कि योगेश घरवालों को खर्च के लिए पैसे भी नहीं देते थे और वह मकान बेचने की फिराक में थे। इसके लिए वह दोनों बेटों और पत्नी पर घर खाली करने का दबाव बना रहे थे। पिता की अय्याशी और मकान बेचने से परेशान होकर दोनों बेटों नितीश व गुड्डू ने अपने पड़ोसी अरविंद के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची।

छुट्टी पर लोनी आए सिपाही को किया हत्याकांड में शामिल एसीपी लोनी ने बताया कि अरविंद का जीजा नवीन यूपी पुलिस का सिपाही है और वर्तमान में उसकी तैनाती कौशांबी जिले के पुलिस मीडिया सेल में चल रही है। वह मूलरूप से अलीगढ़ के चंडौस के गांव देउआका का रहने वाला है। नवीन छुट्टी पर अपने साले अरविंद के यहां आया और उसके कहने पर हत्याकांड में शामिल हो गया। दोनों ने मिलकर एक-एक गोली मारकर योगेश की हत्या कर दी।