5 लाख की सुपारी देकर कराया पिता का मर्डर, बेटों की साजिश का पर्दाफाश; रिटायर्ड अफसर की हत्या मामले में एक अरेस्ट

जागरण संवाददाता, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में लोनी क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में एयरफोर्स सेवानिवृत ऑफिसर योगेश की पांच दिन पहले बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस के अनुसार, मृतक के बेटों ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने पिता की हत्या करवाई थी। उन्होंने अपने पड़ोसी अरविंद को पांच लाख रुपये की सुपारी दी थी। अरविंद ने अपने जीजा नवीन के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था।