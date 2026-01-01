Language
    5 लाख की सुपारी देकर कराया पिता का मर्डर, बेटों की साजिश का पर्दाफाश; रिटायर्ड अफसर की हत्या मामले में एक अरेस्ट

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:04 PM (IST)

    गाजियाबाद के लोनी में सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी योगेश की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। प्रॉपर्टी के लालच में बेटों ने पड़ोसी अरविंद को पांच ल ...और पढ़ें

    घटना के बारे में पूछताछ करती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में लोनी क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में एयरफोर्स सेवानिवृत ऑफिसर योगेश की पांच दिन पहले बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

    पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस के अनुसार, मृतक के बेटों ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने पिता की हत्या करवाई थी। उन्होंने अपने पड़ोसी अरविंद को पांच लाख रुपये की सुपारी दी थी। अरविंद ने अपने जीजा नवीन के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था।

    आरोपी नवीन यूपी पुलिस में सिपाही है और कौशांबी जिले में तैनात है। मृतक के दोनों बेटे व सिपाही अभी फरार चल रहे हैं। पकड़ा गया आरोपित पूर्व में भी हत्या के आरोप में जेल जा चुका है।

    वहीं, पकड़े गए आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस घटना में शामिल लोहे का पाइप, और मोटरसाइकिल बरामद हुई है।