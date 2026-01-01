अपनी सहकर्मी के साथ रंगरेलियां मनाने के लिए गया था नैनीताल, बीच सड़क पर पत्नी ने पकड़ा; घंटों तक चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद से अपनी प्रेमिका के साथ नैनीताल घूमने पहुंचे एक शख्स को उसकी पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिससे वहां जमकर हंगामा हो गया। यह घटना नैनीताल के व्यस्त डांट चौराहे पर हुई, जहां पत्नी अपने स्वजन के साथ पहुंची और कार में पति को प्रेमिका के साथ देखते ही भड़क उठी। हंगामे के दौरान प्रेमिका चुपचाप कार से उतरकर मौके से फरार हो गई, जबकि पति और पत्नी के बीच तीखी बहस हुई।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई। पुलिस ने समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों को समझौता करने की सलाह दी। फिलहाल कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते मामला गर्माया हुआ है।

शख्स नोएडा स्थित एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत है। उसकी प्रेमिका भी उसी कंपनी में सहकर्मी है और दोनों के बीच काफी समय से नजदीकियां बताई जा रही हैं। दूसरी तरफ, युवक की शादी को कई साल हो चुके हैं और दंपति का एक छह साल का बेटा भी है। पति-पत्नी के बीच करीब पांच वर्षों से पारिवारिक कलह चल रही है, जिसके कारण दोनों के बीच अदालत में मुकदमा भी विचाराधीन है।

पत्नी का आरोप है कि पति घरेलू जिम्मेदारियों से भाग रहा है और प्रेमिका के चक्कर में परिवार को नजरअंदाज कर रहा है।नैनीताल, जो नवविवाहितों और पर्यटकों का पसंदीदा हनीमून स्पॉट है, वहां इस तरह का पारिवारिक ड्रामा देखकर स्थानीय लोग और पर्यटक हैरान रह गए। डांट चौराहा क्षेत्र नैनीताल की मॉल रोड के पास मुख्य बाजार है, जहां हमेशा चहल-पहल रहती है। हंगामे से कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी मच गई।