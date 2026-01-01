Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अपनी सहकर्मी के साथ रंगरेलियां मनाने के लिए गया था नैनीताल, बीच सड़क पर पत्नी ने पकड़ा; घंटों तक चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:28 PM (IST)

    गाजियाबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उसकी पत्नी ने नैनीताल में प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। डांट चौराहे पर हुए इस हंगामे के बाद प्रेमिका फरा ...और पढ़ें

    Hero Image

    गाजियाबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उसकी पत्नी ने नैनीताल में प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। एआई जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद से अपनी प्रेमिका के साथ नैनीताल घूमने पहुंचे एक शख्स को उसकी पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिससे वहां जमकर हंगामा हो गया। यह घटना नैनीताल के व्यस्त डांट चौराहे पर हुई, जहां पत्नी अपने स्वजन के साथ पहुंची और कार में पति को प्रेमिका के साथ देखते ही भड़क उठी। हंगामे के दौरान प्रेमिका चुपचाप कार से उतरकर मौके से फरार हो गई, जबकि पति और पत्नी के बीच तीखी बहस हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई। पुलिस ने समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों को समझौता करने की सलाह दी। फिलहाल कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते मामला गर्माया हुआ है।

    शख्स नोएडा स्थित एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत है। उसकी प्रेमिका भी उसी कंपनी में सहकर्मी है और दोनों के बीच काफी समय से नजदीकियां बताई जा रही हैं। दूसरी तरफ, युवक की शादी को कई साल हो चुके हैं और दंपति का एक छह साल का बेटा भी है। पति-पत्नी के बीच करीब पांच वर्षों से पारिवारिक कलह चल रही है, जिसके कारण दोनों के बीच अदालत में मुकदमा भी विचाराधीन है।

    पत्नी का आरोप है कि पति घरेलू जिम्मेदारियों से भाग रहा है और प्रेमिका के चक्कर में परिवार को नजरअंदाज कर रहा है।नैनीताल, जो नवविवाहितों और पर्यटकों का पसंदीदा हनीमून स्पॉट है, वहां इस तरह का पारिवारिक ड्रामा देखकर स्थानीय लोग और पर्यटक हैरान रह गए। डांट चौराहा क्षेत्र नैनीताल की मॉल रोड के पास मुख्य बाजार है, जहां हमेशा चहल-पहल रहती है। हंगामे से कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

    पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में समझौते को प्राथमिकता दी जाती है, खासकर जब बच्चे शामिल हों। यह घटना एक बार फिर वैवाहिक रिश्तों में विश्वासघात और पारिवारिक कलह की बढ़ती समस्याओं को उजागर करती है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि कार्यस्थल पर नजदीकियां अक्सर ऐसे विवादों का कारण बनती हैं, जिससे न केवल दंपति बल्कि बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होता है। पुलिस ने दोनों पक्षों को सलाह दी है कि अदालती मामले को जल्द सुलझाएं और परिवार के हित में समझौता करें। 