कृषि विभाग के पोर्टल पर 'जिंदा' हैं गाजियाबाद के 800 मृत किसान, स्वजन नहीं जमा कर रहे डेथ सर्टिफिकेट

जागरण संवाददाता, ग़ाज़ियाबाद। जिले की तीनों तहसील में लगभग 800 किसान ऐसे हैं, जो कि मर चुके हैं लेकिन हकीकत में कृषि विभाग के पोर्टल पर ये किसान अभी जिंदा हैं। इनका नाम पोर्टल से हटाने की शर्त यह है कि किसानों का मृत्यु प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपडेट करना होगा लेकिन किसानों के परिवार वाले कृषि विभाग के अधिकारियों को मृत्य प्रमाण पत्र की प्रति नही दे रहे हैं।

जिले में सदर, लोनी और मोदीनगर तीन तहसील हैं। इन तीनों तहसील में 63 हजार से अधिक किसान हैं, सबसे ज्यादा किसान मोदीनगर तहसील क्षेत्र में और सबसे कम किसान लोनी तहसील क्षेत्र में हैं। इनमें से पात्र 45 हजार से अधिक किसानों को केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि प्रतिमाह दो हजार रुपये दी जाती है।