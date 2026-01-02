GST रजिस्ट्रेशन कर ठगों ने महिला कारोबारी के नाम से किया 1.28 करोड़ का फर्जी ITC क्लेम, CA समेत दो पर FIR
गाजियाबाद में एक महिला कारोबारी प्रियंका त्यागी के नाम पर जीएसटी पंजीकरण कराकर 1.28 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) क्लेम किया गया। ...और पढ़ें
विनीत कुमार, गाजियाबाद। ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए विवेकानंद नगर महिला कारोबारी प्रियंका त्यागी ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए जीएसटी पंजीकरण लिया। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। बीते वर्ष मार्च में उनके पास जीएसटी विभाग से नोटिस आया जिसमें 1.28 करोड़ रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना बताया गया।
पीड़िता ने जब जानकारी जुटाई तब पता चला कि जीएसटी पंजीकरण के समय उनके पहचान पत्रों का प्रयोग किया गया। मोबाइल नंबर और मेल आइडी किसी अन्य की थी। आरोपितों ने उनके नाम से पंजीकृत फर्म में करोड़ों का कारोबार कर सरकार को टैक्स भी नहीं चुकाया।
यह भी पढ़ें- गाजियाबाद के दो आरओबी से वाहनों के नीचे गिरने पर लगेगा 'ब्रेक', फुटपाथ को किया जाएगा ऊंचा; बदली जाएगी रेलिंग
पीड़िता विवेकानंद नगर निवासी कोमल त्यागी की शिकायत पर चार्टड अकाउंटेंट नीरज शर्मा और जन सेवा केंद्र संचालिका प्रियंका सक्सेना के खिलाफ कविनगर थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
