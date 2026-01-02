गाजियाबाद के दो आरओबी से वाहनों के नीचे गिरने पर लगेगा 'ब्रेक', फुटपाथ को किया जाएगा ऊंचा; बदली जाएगी रेलिंग

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आरडीसी और भाटिया मोड़ के रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) से नीचे वाहन गिरने बंद हो जाएंगे। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) दोनों आरओबी के फुटपाथों को ऊंचा करेगा। जर्जर हो चुकी रेलिंग को बदला जाएगा। साथ में इनके ज्वाइंट की मरम्मत की जाएगी। इसके लिए विभाग ने साढ़े तीन करोड़ प्रस्तावित कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजी है। एक माह पहले आरडीसी एफओबी से गाड़ी गिर गई थी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

हापुड़ रोड पर 1986 में बना था आरओबी हापुड़ रोड पर पहले रेलवे फाटक था। फाटक की वजह से जाम लगता था। 1986 में यहां आरओबी बनाया गया था। इसके बाद यहां जाम खत्म हो गया। तभी इस पर लोहे की रेलिंग लगाई गई थी। वर्तमान में रेलिंग जर्जर हो चुकी है। कई जगह से रेलिंग गल गई है। आमतौर पर अन्य फ्लाईओवर पर वाहन रेलिंग से टकराकर रुक जाते हैं लेकिन यहां वाहन टकराते ही नीचे गिर जाते हैं।

वहीं ओवर ब्रिज पर सड़क बनाने से पहले सड़क की पुरानी लेयर को उखाड़कर हटाया नहीं गया। तारकोल की नई लेयर बिछाकर सड़क बनाई जाती रही। पुरानी लेयर को हटाए बिना ही दूसरी लेयर बिछाने की वजह से सड़क की ऊंचाई लगभग फुटपाथ के समतल हो गई है। इससे हादसे की संभावना कई गुना बढ़ गई। वाहन अनियंत्रित होते हुए फुटपाथ पर चढ़ जाते हैं और नीचे कूद जाते हैं।

तीस नवंबर को कार आरडीसी आरओबी से कार रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई थी। एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक घायल हो गया था। इससे पूर्व में यहां से वाहनों के नीचे गिरने की घटना घट चुकी हैं। भाटिया मोड़ आरओबी से भी पूर्व में बस गिर गई थी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अन्य लोग घायल हो गए थे।

दैनिक जागरण ने आरओबी पर हादसों के कारण पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। विभाग ने खबर का संज्ञान लेकर दाेनों आरओबी पर हादसे के कारणों को दूर करने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा है। प्रस्तावित कार्ययोजना में आरडीसी आरओबी पर दो करोड़ और भाटिया मोड़ आरओबी पर डेढ़ करोड़ रुपये खर्च होंगे।

आरओबी के नीचे से हटेगा पीडब्ल्यूडी का कार्यालय आरडीसी आरओबी के नीचे पीडब्ल्यूडी का कार्यालय बना है। विभाग का काम करने वाला स्टाफ को खतरा है। तीस नवंबर को कार आरओबी से पीडब्ल्यूडी के कार्यालय परिसर में गिरी थी। उस दौरान यदि कोई अधिकारी परिसर में खड़ा होता तो हादसे का शिकार हो सकता था। ऐसे में विभाग ने दूसरी जगह पर अपना नया कार्यालय बनाने के लिए नगर निगम को पत्र लिखा है। पीडब्ल्यूडी ने कार्यालय बनाने के लिए निगम से भूमि मांगी है।