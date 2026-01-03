Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद में थार सवार बदमाशों ने बलेनो कार पर बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, CCTV में कैद हुई वारदात

    By Vineet KumarEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:19 PM (IST)

    गाजियाबाद के नंदग्राम थानाक्षेत्र में थार सवार बदमाशों ने एक बलेनो कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें तीन गोलियां लगीं। हमले में कोई घायल नहीं हुआ ...और पढ़ें

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नंदग्राम थानाक्षेत्र में थार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। एक बलेनो कार में तीन गोली लगी हैं। जब बलेनो कार सवार युवकों ने थार का पीछा किया तब उन्होंने फिर हवाई फायर किए। गोली चलने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है।

    नंदग्राम थानाक्षेत्र के सिकरोड निवासी सुनील कुमार मुख्य मार्ग पर ही मकान में परचून की दुकान करते हैं। शनिवार सुबह करीब 10 बजे उनका बेटा शुभम घर के पास खड़ा था जबकि उनका दूसरा बेटा हर्ष अपने दोस्त अंकुर के साथ बलेनो कार में थे। घर के पास मेरठ रोड की तरफ से आई एक काली थार ने बलेनो कार के पास आते ही तीन बार फायर कर दिए।

    यह भी पढ़ें- बंद कमरे में ब्लोअर चला रहे हैं तो सावधान! गाजियाबाद में ACP बेहोश, अस्पताल में भर्ती

    jankari

    घटना की जानकारी देते सुनील कुमार। जागरण

    पीछा करने पर फिर किया फायर

    आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते इसी बीच हर्ष और अंकुर ने थार का पीछा करना शुरू कर दिया। भट्ठा नंबर 5 रोड पर बलेनो कार जैसे ही थार के पास पहुंची तभी बदमाशों ने फिर दो फायर कर दिए। गनीमत रही कि गोली किसी के नहीं लगी।

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में किराये पर मकान लेकर महिला ने किया कब्जा, बिल्डर ने दर्ज कराई रिपोर्ट

    फायर करने के बाद आरोपित फरार हो गए। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सुनील कुमार का कहना है कि 31 दिसंबर की रात उनके भतीजे लकी का राजनगर एक्सटेंशन की सोसायटी में विवाद हुआ था। उन्होंने शक जताया है कि हमलावर उसी विवाद से जुड़े हो सकते हैं।




    पीड़ित से शिकायत लेकर जांच कराई जा रही है। आरोपितों को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है। पुराने विवाद की वजह से फायरिंग किया जाना शुरुआती जांच में लग रहा है।

    -

    धवल जायसवाल, डीसीपी सिटी