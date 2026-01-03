गाजियाबाद में थार सवार बदमाशों ने बलेनो कार पर बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, CCTV में कैद हुई वारदात

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नंदग्राम थानाक्षेत्र में थार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। एक बलेनो कार में तीन गोली लगी हैं। जब बलेनो कार सवार युवकों ने थार का पीछा किया तब उन्होंने फिर हवाई फायर किए। गोली चलने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है।

नंदग्राम थानाक्षेत्र के सिकरोड निवासी सुनील कुमार मुख्य मार्ग पर ही मकान में परचून की दुकान करते हैं। शनिवार सुबह करीब 10 बजे उनका बेटा शुभम घर के पास खड़ा था जबकि उनका दूसरा बेटा हर्ष अपने दोस्त अंकुर के साथ बलेनो कार में थे। घर के पास मेरठ रोड की तरफ से आई एक काली थार ने बलेनो कार के पास आते ही तीन बार फायर कर दिए।