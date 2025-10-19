Language
    गाजियाबाद में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत; दो साथी घायल

    By Vikas Verma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 02:33 PM (IST)

    गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और कार चालक की तलाश जारी है। यह घटना तेज रफ्तार के खतरे को दर्शाती है।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। निवाड़ी थाना क्षेत्र में गंगनहर पटरी पर शनिवार रात कार की टक्कर से बाइकसवार युवक की मौत हो गई। जबकि युवक के दो साथी घायल हो गए। आरोपित चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है।

    आरोपी फरार, पुलिस ने कब्जे में ली कार

    मृतक युवक के स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। निवाड़ी थाना क्षेत्र के कस्बा पतला के सुनील अपने साथी दीपक व अंकित के साथ बाइक से किसी काम से निवाड़ी गंगनहर मार्ग से गुजर रहे थे। इस बीच सामने से तेज रफ्तार अनियंत्रित कार आ रही थी। सौंदा पुल के पास कार ने सामने से आ रही सुनील की बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइकसवार तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

    सूचना पर पहुंचीं पुलिस आसपास के लोगों की मदद से तीनों घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचीं। जहां चिकित्सकाें ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। जबकि दीपक व अंकित को हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने सुनील का शव पोस्टमार्टम को भेजा।

    सुनील की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा है। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। मामले में एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। कार पुलिस के कब्जे में है। जल्द आरोपित की भी गिरफ्तारी होगी।

