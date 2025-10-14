गाजियाबाद में NH-9 पर रोडवेज बस की टक्कर में कार के उड़े परखच्चे, दो युवक थे सवार; बाल-बाल बचे

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनएच-9 पर मंगलवार सुबह लगभग छह बजे विजयनगर में अलीगढ़ डिपो की रोडवेज बस की टक्कर से एक नई कार के परखच्चे उड़ गए, हादसे के वक्त कार में चालक समेत दो युवक सवार थे, गनीमत रही कि उनको चोट नही लगी। क्षतिग्रस्त कार मारुति कंपनी की अर्टिगा है, उस पर अभी नंबर प्लेट भी नही लगी है।

विजयनगर में दिल्ली की ओर से कार आ रही थी। कार जब आइपीईएम कालेज के पास बने फ्लाईओवर पर चढ़ी, तभी पीछे से आई ग़ाज़ियाबाद से अलीगढ़ की ओर जा रही रोडवेज बस ने उसमें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त लगी की कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।