गाजियाबाद में NH-9 पर रोडवेज बस की टक्कर में कार के उड़े परखच्चे, दो युवक थे सवार; बाल-बाल बचे
गाजियाबाद में एनएच-9 पर एक रोडवेज बस ने एक नई कार को टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार दो युवक सुरक्षित हैं। यह घटना विजयनगर के पास हुई जब कार फ्लाईओवर पर चढ़ रही थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनएच-9 पर मंगलवार सुबह लगभग छह बजे विजयनगर में अलीगढ़ डिपो की रोडवेज बस की टक्कर से एक नई कार के परखच्चे उड़ गए, हादसे के वक्त कार में चालक समेत दो युवक सवार थे, गनीमत रही कि उनको चोट नही लगी। क्षतिग्रस्त कार मारुति कंपनी की अर्टिगा है, उस पर अभी नंबर प्लेट भी नही लगी है।
विजयनगर में दिल्ली की ओर से कार आ रही थी। कार जब आइपीईएम कालेज के पास बने फ्लाईओवर पर चढ़ी, तभी पीछे से आई ग़ाज़ियाबाद से अलीगढ़ की ओर जा रही रोडवेज बस ने उसमें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त लगी की कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार में चालक के साथ एक और युवक मौजूद था, जो अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। गनीमत रही कि कार की पिछली सीट पर कोई सवारी नही थी, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। हादसे के बाद बस भी क्षतिग्रस्त हो गयी है, बस से यात्री नीचे उतरे और दूसरे वाहनों से अपने गंतव्य को गए। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुटी है।
