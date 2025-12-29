Language
    गाजियाबाद में घर से चोरी हुए 10 लाख रुपए, पीड़ित ने बेटे के दोस्त पर जताया शक; जांच में जुटी पुलिस

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:53 AM (IST)

    गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में तरुण मौर्य के घर से 10 लाख रुपये चोरी हो गए। उन्हें 12 नवंबर को इसका पता चला। पीड़ित ने अपने बेटे के दोस्त आर्यन उर् ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की वीवीआइपी सोसायटी निवासी तरुण मौर्य के घर से 10 लाख रुपए चोरी हो गए। उन्हें इसकी जानकारी 12 नवंबर को हुई। पीड़ित पुलिस को सूचना दे चुके थे कि चोरी हुई है।

    इसी बीच उन्हें पता चला कि उनके बेटे का दोस्त सोसायटी निवासी आर्यन उर्फ निशांत इन दिनों खूब रुपए खर्च कर रहा है। युवक ने महंगा मोबाइल, स्कूटी, लैपटाप खरीदने के साथ ही उत्तराखंड और नेपाल घूमने में भी खूब खर्चा किया है। उन्हें शक है कि युवक ने ही रुपए चोरी किए हैं। पीड़ित की शिकायत पर नंदग्राम थाना पुलिस ने मामले में केस जांच कर जांच शुरू कर दी है।

