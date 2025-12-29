गाजियाबाद में घर से चोरी हुए 10 लाख रुपए, पीड़ित ने बेटे के दोस्त पर जताया शक; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की वीवीआइपी सोसायटी निवासी तरुण मौर्य के घर से 10 लाख रुपए चोरी हो गए। उन्हें इसकी जानकारी 12 नवंबर को हुई। पीड़ित पुलिस को सूचना दे चुके थे कि चोरी हुई है।

यह भी पढ़ें- गाजियाबाद के एकल और शिक्षक विहीन विद्यालयों में जल्द होगी तैनाती, सरप्लस शिक्षकों की बन रही लिस्ट

इसी बीच उन्हें पता चला कि उनके बेटे का दोस्त सोसायटी निवासी आर्यन उर्फ निशांत इन दिनों खूब रुपए खर्च कर रहा है। युवक ने महंगा मोबाइल, स्कूटी, लैपटाप खरीदने के साथ ही उत्तराखंड और नेपाल घूमने में भी खूब खर्चा किया है। उन्हें शक है कि युवक ने ही रुपए चोरी किए हैं। पीड़ित की शिकायत पर नंदग्राम थाना पुलिस ने मामले में केस जांच कर जांच शुरू कर दी है।