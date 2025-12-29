गाजियाबाद के एकल और शिक्षक विहीन विद्यालयों में जल्द होगी तैनाती, सरप्लस शिक्षकों की बन रही लिस्ट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले के एकल एवं शिक्षक विहीन विद्यालयों में जल्द ही शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम है और शिक्षकों की संख्या अनुपात से ज्यादा है, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की सूची तैयार की जा रही है।

सूची तैयार कर शासन को शिक्षक समायोजन का प्रस्ताव भेजा जाएगा। समायोजन होने से एकल शिक्षक विद्यालयों में राहत मिलने की उम्मीद है। जिले में 21 एकल शिक्षक विद्यालय हैं। जिनमें पांच ऐसे विद्यालय हैं जो शिक्षक विहीन हैं, लेकिन अस्थाई तौर पर इन विद्यालयों में एकल शिक्षकों की तैनाती की हुई है।

कई बार इन स्कूल में अस्थाई शिक्षक के अवकाश होने या अन्य स्थिति में विद्यालय पर ताला लगा होता है। ऐसे में बच्चों की शिक्षा काफी ज्यादा प्रभावित होती है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जिन विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षक हैं उनको एकल शिक्षक विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। जिससे शिक्षक समस्या का स्थाई समाधान हो सके।

ये हैं जिले के एकल एवं शिक्षक विहीन विद्यालय प्राथमिक विद्यालय बम्हैटा-2, प्राथमिक विद्यालय बैंझा, प्राथमिक विद्यालय हरसांव, प्राथमिक विद्यालय कविनगर, प्राथमिक विद्यालय लाल कुआं, प्राथमिक विद्यालय मिल्क दुहाई, प्राथमिक विद्यालय मोरटा-2, प्राथमिक विद्यालय मा. काशीराम, प्राथमिक विद्यालय सदरपुर-1, प्राथमिक विद्यालय सदरपुर-2, प्राथमिक विद्यालय सरायपुख्ता, प्राथमिक विद्यालय सिहानी-1, प्राथमिक विद्यालय सिकरोड़, प्राथमिक विद्यालय सराय नजर अली, कंपोजिट विद्यालय कैला बालक, कंपोजिट विद्यालय रईसपुर बालक विद्यालयों में एकल शिक्षक की तैनाती है। वहीं पांच शिक्षक विहीन विद्यालयों में अस्थाई एकल शिक्षक की तैनाती की हुई है। इनमें प्राथमिक विद्यालय राजनगर, प्राथमिक विद्यालय शहीदनगर-2, प्राथमिक विद्यालय घूकना, प्राथमिक विद्यालय कैला जनरल-2, प्राथमिक विद्यालय सिहानी गेट शामिल हैं।