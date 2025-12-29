Year Ender 2025: गाजियाबाद में राहत की आस में सरकार की ओर देखते रहे उद्यमी, चुनौतियों के साथ मिली संजीवनी

शाहनवाज अली, गाजियाबाद। वर्ष 2025 में जिले के उद्यमी पूरे साल सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे रहे। नए उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन की अनुपलब्धता सबसे बड़ी बाधा बनी रही, जिससे निवेश और औद्योगिक विस्तार प्रभावित हुआ। इसके अलावा अमेरिकी टैरिफ के असर से निर्यात आधारित उद्योग दबाव में रहे। इससे निपटने के लिए उद्यमियों ने नए बाजार तलाशने और लागत घटाने की रणनीतियां अपनाईं।

यूपीसीडा की ओर से कई औद्योगिक क्षेत्रों को नई सुविधाओं की सौगात दी। इसमें पथ प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा और साफ-सफाई व कर वसूली की जिम्मेदारी मिलने से व्यवस्था किसी हद तक पटरी पर लौटी। सरकारी योजनाओं के माध्यम से विकास के नए रास्ते खुले, जिससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े और निवेश का माहौल बना। लेकिन प्रदूषण और यातायात जैसी पुरानी समस्याओं से निपटने के उठाए गए कदम प्रभावी साबित नहीं हो सके।

बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में काम करता कारीगर। जागरण बीएस रोड की कई सड़के अभी निर्माण की बाट जोहती नजर आई, जहां आज भी वाहनों की धूल आमजन के लिए जी का जंजाल बनी हैं। उद्यमियों और उद्योगों को पूरी क्षमता से काम करने का मौका नहीं मिल सका। उद्योग जगत के लिए साल 2025 चुनौतियों और सौगात के रूप में गुजरा।

गाजियाबाद के उद्योगों में निर्मित प्रमुख उत्पाद ऑटोमोबाइल पिस्टन एवं रिंग उद्योग

मशीनरी पार्ट्स

विद्युत पुर्जा

फार्मास्यूटिकल

होम फर्निशिंग

आटोमोटिव

फैब्रिक फैशन

उपकरण स्टील आधारित उद्योग

प्लास्टिक फर्नीचर

स्टेनलेस स्टील

वायर एवं बार्स

हाई एवं लो कार्बन स्टील वायर उद्योग

हैंडलूम संबंधित उद्योग जिले में कुल एमएसएमई उद्योग, निवेश और रोजगार वर्ष इकाई निवेश करोड़ में रोजगार सूक्ष्म लघु मध्यम मैन्यूफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग 2020-21 16,969 3165.88 178,739 15,151 1,597 221 6,936 9,409 624 2021-22 24,827 1495.66 159,479 23,303 1,374 150 7,948 11,280 -5,599 2022-23 32,671 1019.38 305,080 31,976 650 45 8,566 9,837 14,268 2023-24 39,893 1206.93 209,359 39,412 454 27 9,947 13,574 16,372 2024-25 48,677 10,926 16,465 21,286 10,610 37,615 452 0 1,258.01 कुल 1,68,268 45,744 61,975 60,549 32,818 1,33,710 1,613 127 8,095.26 एमएसएमई इकाइयों का टर्नओवर इकाई का प्रकार - वार्षिक टर्नओवर सूक्ष्म इकाई - एक से पांच करोड़ रुपये

लघु उद्योग - 10 से 50 करोड़ रुपये

मध्यम उद्योग - 50 से 250 करोड़ रुपये नई उद्योग नीति बड़े भूखंड विभाजन योजना नए उद्योगों के लिए संजीवनी उत्तर प्रदेश उद्योग विकास निगम (यूपीसीडा) की नई नीति ने गाजियाबाद में 211 अप्रयुक्त औद्योगिक भूखंडों को पुनर्जीवित किया है। इन भूखंड के मालिकों को अपनी जमीन को विभाजित करके बेचने की अनुमति मिली है।

अब छोटे और स्मार्ट उद्योगों, स्टार्टअप्स और नए निवेश के रास्ते खुले हैं। यहां 10 क्लस्टरों में 27 हजार से अधिक उद्योग हैं, जिनमें पांच लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन पिछले दो दशक में उद्योग के लिए कोई नया औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध नहीं हो सका।