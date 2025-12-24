गाजियाबाद में SIR का पहला चरण कल होगा पूरा, लिस्ट से कटेंगे आठ लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची का एसआइआर कार्य किया जा रहा है, जिससे कि शुद्ध मतदाता सूची तैयार हो सके। एसआइआर का पहला चरण कल (26 दिसंबर) को पूरा हो जाएगा, ऐसे में गणना प्रपत्र जमा न करने वाले आठ लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने जिले के लोगों से अपील की है कि जिन मतदाताओं को उनका नाम मतदाता सूची में शामिल न होने के कारण गणना प्रपत्र नहीं मिला है, वह फार्म संख्या - छह भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। फार्म संख्या - छह के साथ ही मतदाताओं को घोषणा पत्र भी भरकर जमा करना होगा।