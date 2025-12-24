गाजियाबाद में SIR का पहला चरण कल होगा पूरा, लिस्ट से कटेंगे आठ लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम
गाजियाबाद में एसआईआर (SIR) का पहला चरण कल पूरा हो जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद मतदाता सूची से आठ लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची का एसआइआर कार्य किया जा रहा है, जिससे कि शुद्ध मतदाता सूची तैयार हो सके। एसआइआर का पहला चरण कल (26 दिसंबर) को पूरा हो जाएगा, ऐसे में गणना प्रपत्र जमा न करने वाले आठ लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने जिले के लोगों से अपील की है कि जिन मतदाताओं को उनका नाम मतदाता सूची में शामिल न होने के कारण गणना प्रपत्र नहीं मिला है, वह फार्म संख्या - छह भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। फार्म संख्या - छह के साथ ही मतदाताओं को घोषणा पत्र भी भरकर जमा करना होगा।
बीएलओ द्वारा सत्यापन करने के बाद आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मंगलवार रात तक जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र नहीं मिले हैं, उनमें मृतक श्रेणी में 63,990 मतदाता, अनट्रेसेबल श्रेणी में 3,74,671 मतदाता, परमानेंटली शिफ्टेड श्रेणी में 3,75,199 मतदाता, आलरेडी इनरोल्ड श्रेणी में 31,209 मतदाता और अन्य श्रेणी में 53,227 मतदाता शामिल हैं।
