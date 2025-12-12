गाजियाबाद में एसआईआर की समयसीमा दूसरी बार बढ़ी, 4.84 लाख अनट्रेसेबल मतदाताओं को खोजने की चुनौती

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि शुद्ध मतदाता सूची तैयार हो सके। पहले इस अभियान के पहले चरण की अंतिम तारीख चार दिसंबर निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। बृहस्पतिवार को दूसरी बार इस अभियान के पहले चरण का समय बढ़ाकर अब 26 दिसंबर तक कर दिया गया है।

इससे एसआईआर के कार्य में लगे जिले के तीन हजार से अधिक बीएलओ में खुशी है। बीएलओ और बीएलए के पास जिले के अनट्रेस 4.84 लाख मतदाताओं को ट्रेस करने के लिए 15 दिन का समय और मिल गया है, जिससे कि उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ सके। इसके अलावा जिले में 28,261 डुप्लीकेट वोटर, 4,08,010 मतदाता स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। 58,248 मतदाता अन्य श्रेणी के हैं, जिन्होंने गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है।

जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में कुल 28,37,991 मतदाताओं का नाम एसआईआर कार्यक्रम से पहले मतदाता सूची में दर्ज हैं। बृहस्पतिवार तक लोनी विधानसभा क्षेत्र में 64.40 प्रतिशत, मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में 66.64 प्रतिशत, गाजियाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र में 64.60 प्रतिशत, साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में 45.88 प्रतिशत और मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 76.33 प्रतिशत मतदाताओं के फार्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं।

पांचों विधानसभा क्षेत्र में कुल 59.40 प्रतिशत मतदाताओं के फार्म का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। एसआईआर कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार तक जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में कुल 4,84,108 अनट्रेसेबल श्रेणी में शामिल हैं, एसआईआर के कार्य में लगे सभी बीएलओ के साथ ही राजनीतिक दलों के बीएलए की सबसे बड़ी चुनौती इन अनट्रेसेबल मतदाताओं का पता लगाने की है, जिससे कि इन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़ सके।