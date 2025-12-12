Language
    गाजियाबाद में एसआईआर की समयसीमा दूसरी बार बढ़ी, 4.84 लाख अनट्रेसेबल मतदाताओं को खोजने की चुनौती

    By Abhishek Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:36 AM (IST)

    गाजियाबाद में विशेष जांच रिपोर्ट (एसआईआर) की समयसीमा दूसरी बार बढ़ा दी गई है। अब अधिकारियों के सामने 4.84 लाख अप्राप्य मतदाताओं को खोजने की चुनौती है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    शंभुदयाल इंटर कालेज में गणना प्रपत्र को डिजिटाइज करते बीएलओ। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि शुद्ध मतदाता सूची तैयार हो सके। पहले इस अभियान के पहले चरण की अंतिम तारीख चार दिसंबर निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। बृहस्पतिवार को दूसरी बार इस अभियान के पहले चरण का समय बढ़ाकर अब 26 दिसंबर तक कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे एसआईआर के कार्य में लगे जिले के तीन हजार से अधिक बीएलओ में खुशी है। बीएलओ और बीएलए के पास जिले के अनट्रेस 4.84 लाख मतदाताओं को ट्रेस करने के लिए 15 दिन का समय और मिल गया है, जिससे कि उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ सके। इसके अलावा जिले में 28,261 डुप्लीकेट वोटर, 4,08,010 मतदाता स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। 58,248 मतदाता अन्य श्रेणी के हैं, जिन्होंने गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है।

    जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में कुल 28,37,991 मतदाताओं का नाम एसआईआर कार्यक्रम से पहले मतदाता सूची में दर्ज हैं। बृहस्पतिवार तक लोनी विधानसभा क्षेत्र में 64.40 प्रतिशत, मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में 66.64 प्रतिशत, गाजियाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र में 64.60 प्रतिशत, साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में 45.88 प्रतिशत और मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 76.33 प्रतिशत मतदाताओं के फार्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं।

    पांचों विधानसभा क्षेत्र में कुल 59.40 प्रतिशत मतदाताओं के फार्म का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। एसआईआर कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार तक जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में कुल 4,84,108 अनट्रेसेबल श्रेणी में शामिल हैं, एसआईआर के कार्य में लगे सभी बीएलओ के साथ ही राजनीतिक दलों के बीएलए की सबसे बड़ी चुनौती इन अनट्रेसेबल मतदाताओं का पता लगाने की है, जिससे कि इन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़ सके।

    विधानसभा का नाम कुल मतदाता अनट्रेसेबल मतदाता
    लोनी   5,32,755   90,439
    मुरादनगर   4,59,698   48,272
    साहिबाबाद   10,42,469   2,22,823

    गाजियाबाद 

    		  4,68,304   85,032
    मोदीनगर   3,34,765   37,542
    कुल   28,37,991   4,84,108

    मतदाता सूची में नहीं है नाम तो जमा करें फार्म संख्या छह

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ भट्ट ने बताया कि यदि बीएलओ के पास मौजूद मतदाता सूची में किसी मतदाता का नाम नहीं शामिल है तो मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फार्म संख्या छह भरकर जमा कर सकते हैं, इसके साथ ही उनको एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। बीएलओ द्वारा मतदाता के फार्म और घोषणा पत्र का सत्यापन करने के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाएगा।

    चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के पहले चरण का समय अब 26 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अभियान चलाकर अनट्रेस मतदाताओं को ट्रेस करने का कार्य किया जाएगा, जिससे कि अब तक जिन मतदाताओं ने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है, उनके गणना प्रपत्र भी जमा कर उनको नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके।

    -सौरभ भट्ट, उप जिला निर्वाचन अधिकारी।

