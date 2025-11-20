Ghaziabad News: 2003 की वोटर लिस्ट से बढ़ रही मुश्किल, मतदाताओं को ढूंढने में क्यों हो रही परेशानी?
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एसआईआर के लिए बीएलओ को 2003 की वोटर लिस्ट से मतदाताओं को ढूंढने में परेशानी हो रही है। पार्षद संजय सिंह ने बताया कि लिस्ट में कई गलतियां हैं और 60 प्रतिशत लोग शिप्रा सन सिटी से जा चुके हैं। बीएलओ को सड़कों के नाम न मिलने से भी दिक्कत हो रही है, जिस पर एसडीएम से बात की जाएगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद जनपद में एसआईआर के लिए इंदिरापुरम की शिप्रा सन सिटी में 17 में से करीब 15 बीएलओ पहुंच रहे हैं लेकिन, सूची का परीक्षण उनके लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है।
2003 की मतदाता सूची के आधार पर लोग मिल नहीं पा रहे हैं। स्थानीय पार्षद संजय सिंह ने बताया कि मतदाता सूची में काफी दिक्कतें आ रही है। 2003 की सूची के आधार पर हो रहे परीक्षण में शिप्रा सन सिटी में उस समय के लगभग 60 प्रतिशत लोग जा चुके हैं।
यह भी पढ़ें- गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक कार्यालय से फाइल लापता, चार लेखाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
शेष ने इंदिरापुरम में ही अन्य जगह निवास बना लिया है। फेस-2 में ही 10 सड़कें हैं। बीएलओ को सड़क का नाम न मिलने से लोग और पते नहीं मिल रहे हैं। इसको लेकर एसडीएम से भी वार्ता की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।