Ghaziabad News: 2003 की वोटर लिस्ट से बढ़ रही मुश्किल, मतदाताओं को ढूंढने में क्यों हो रही परेशानी?

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद जनपद में एसआईआर के लिए इंदिरापुरम की शिप्रा सन सिटी में 17 में से करीब 15 बीएलओ पहुंच रहे हैं लेकिन, सूची का परीक्षण उनके लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है।

2003 की मतदाता सूची के आधार पर लोग मिल नहीं पा रहे हैं। स्थानीय पार्षद संजय सिंह ने बताया कि मतदाता सूची में काफी दिक्कतें आ रही है। 2003 की सूची के आधार पर हो रहे परीक्षण में शिप्रा सन सिटी में उस समय के लगभग 60 प्रतिशत लोग जा चुके हैं।