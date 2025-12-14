Language
    कोहरे का कहर: डीएमई और ईस्टर्न पेरिफेरल पर चार जगहों पर भिड़ीं कई गाड़ियां

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:46 AM (IST)

    गाजियाबाद में कोहरे के कारण डीएमई और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चार स्थानों पर कई वाहन आपस में टकरा गए। घने कोहरे के चलते दृश्यता कम होने से यह द ...और पढ़ें

    घने कोहरे के बीच हाईवे पर कई वाहन टकरा गए। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में रविवार को घने कोहरे का कहर देखने को मिला। सीजन के पहले घने कोहरे में बीते चार घंटे में जिले में पांच स्थानों पर कई वाहन हाईवे और एक्सप्रेसवे पर आपस में टकरा गए हैं।

    दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर भोजपुर और मसूरी थाना क्षेत्र में तीन हादसे हुए हैं। जबकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भी वाहन टकराने की सूचना है। हालांकि किसी भी हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।

    पुलिस का कहना है कि अधिकांश हादसे ओवरटेकिंग के दौरान हुए हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य करने में जुटे रहे। ट्रैफिक पुलिस और एनएचएआई की टीम 10 से ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अलग-अलग स्थानों से हटा चुकी है। चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

    उल्लेखनीय है कि इससे पहले, शनिवार को घने कोहरे से दृश्यता कम होने से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दो स्थानों पर आगे-पीछे चल रहे 18 वाहन टकरा गए थे।
    इससे कुछ देर तक जाम की स्थिति बनी रही। करीब दो किलोमीटर लंबी लाइन लग गई।


