कोहरे का कहर: डीएमई और ईस्टर्न पेरिफेरल पर चार जगहों पर भिड़ीं कई गाड़ियां

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में रविवार को घने कोहरे का कहर देखने को मिला। सीजन के पहले घने कोहरे में बीते चार घंटे में जिले में पांच स्थानों पर कई वाहन हाईवे और एक्सप्रेसवे पर आपस में टकरा गए हैं।

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर भोजपुर और मसूरी थाना क्षेत्र में तीन हादसे हुए हैं। जबकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भी वाहन टकराने की सूचना है। हालांकि किसी भी हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।

पुलिस का कहना है कि अधिकांश हादसे ओवरटेकिंग के दौरान हुए हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य करने में जुटे रहे। ट्रैफिक पुलिस और एनएचएआई की टीम 10 से ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अलग-अलग स्थानों से हटा चुकी है। चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।